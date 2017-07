Descubren 1,900 plantas de marihuana y 200 gallos de pelea durante operativo en California

LOS ÁNGELES, California.- Agentes del Sheriff del condado de San Bernardino, California, decomisaron el viernes más de 1,900 plantas de marihuana y rescataron a más de 200 gallos de pelea en una propiedad en la comunidad El Mirage. Tres sospechosos fueron detenidos.

La investigación se inició tras una denuncia anónima que señalaba una parcela de gran tamaño ubicada en el 2001 Silver Rock Road, indicó el Sheriff en un comunicado publicado este domingo.

“Más de 1,900 plantas de marihuana fueron encontradas creciendo en la propiedad. El cultivo de marihuana estuvo allí durante varios meses”, informó la dependencia. Para garantizar el crecimiento de la hierba se usaron invernaderos improvisados, según el Sheriff.



