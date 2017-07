LOS ÁNGELES, California.- Un pleito entre familiares ocurrido este martes dejó un saldo de cuatro personas gravemente heridas por apuñalamiento en la ciudad de Anaheim, en el sur de California. La trifulca no escaló porque un vecino intervino y golpeó al agresor con un bate de béisbol, indicó la Policía.

Las autoridades mencionaron que el ataque parecía estar relacionado con un “pleito familiar” en el que el sospechoso, Gino Fuentes, de 20 años, apuñaló con varios cuchillos a cuatro parientes, antes de que un vecino detuviera la agresión con un bate.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 am en la cuadra 100 al oeste de la avenida Bluebell, en Anaheim.

Fuentes fue arrestado por la Policía tras una intensa búsqueda y las cuatro víctimas, dos hombres de 24 y 55 años, y dos mujeres de 48 y 66 años, fueron trasladados a un hospital local y se encuentran en condición crítica, pero estable, dijo la agencia.

A Fuentes se le acusa de cuatro cargos por intento de asesinado y uno por abuso contra un anciano. Se le fijó una fianza de medio millón de dólares.



Gino Liam Fuentes 1/15/97 booked for four counts of attempted murder and one count of elder abuse. Bail $500,000 @AnaheimFire pic.twitter.com/lO6RWJf7vB