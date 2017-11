LOS ÁNGELES, California.- Un residente de Los Ángeles enfrenta cargos por amenazar de muerte a la congresista Maxine Waters tras molestarse por las críticas que hizo la representante de California en contra del presidente Donald Trump.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Los Ángeles arrestaron el pasado 9 de noviembre a Anthony Scott Lloyd, de 44 años, por la amenaza que hizo a través de un mensaje telefónico.

“Si sigues amenazando al presidente, vas a terminar muerta Maxine”, advertía el mensaje en el buzón de voz dejado en la oficina de la congresista en Washington DC.

Anthony Lloyd salió libre al cubrir una fianza de $20,000, pero deberá presentarse a la corte el próximo 7 de diciembre para responder a los cargos en su contra, los cuales alcanzan una pena máxima de hasta 10 años en prisión.

La llamada fue hecha el pasado 22 de octubre luego de que la congresista Waters hiciera comentarios sobre su intención de promover la destitución del presidente Trump.



Waters defends her "take Trump out" comment: "The only harm I may be doing to the President is I want him impeached" https://t.co/0vmTAHGa7Y