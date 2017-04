Rescatan a niño de 6 años raptado por su madre tras activarse la alerta Amber en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- El niño de 6 años cuyo rapto generó que este miércoles se activara la alerta Amber fue rescatado y su madre arrestada.

El vehículo BMW color dorado en el que Nisha Burnett viajaba con su hijo West Burnett fue visto alrededor de las 7:30 p.m. por reporteros de la estación de televisión ABC7, quienes notificaron a la Policía de Los Ángeles (LAPD).

La mujer fue interceptada cuando trataba de esconderse en la tienda Harley Davidson ubicada en la cuadra 4100 del bulevar Lincoln, en Venice.



Nisha Burnett no tiene la custodia legal de su hijo, sin embargo la mañana del miércoles acudió a la escuela primaria en Venice a la que acude su hijo para llevárselo sin permiso.

El niño vivía con una de sus tías luego de que un juez le quitó la custodia a la madre debido a una enfermedad mental que padece, informó el LAPD.

Antes de ser arrestada, la mujer gritó desde su vehículo a los reporteros de televisión con los que se topó que tenía a su hijo, pero no lo había secuestrado y que tendrían que arrestarla.



Update: Nisha Burnett tells us she didn't kidnap her son. Police have arrested her after a short pursuit. pic.twitter.com/ydDlIOcOXp