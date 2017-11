LOS ÁNGELES, California.- Al menos una persona murió cuando la noche de este jueves una patrulla del Departamento del Sheriff de Los Ángeles se vio involucrada en un choque con otro vehículo que derivó en el atropellamiento de varias personas en Boyle Heights.

La colisión se registró a las 7:25 pm cerca de la intersección de la calle Indiana y bulevar Whittier, frente a una sucursal del banco Wells Fargo, donde una manta blanca cubría el cuerpo de una persona.



.@EastLALASD Sheriff's deputy involved in traffic collision resulting in pedestrian fatality near Indiana St/Whittier Blvd, #ELA. Investigation being handled by @LAPDHQ