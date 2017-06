La Santa Cecilia celebra el multiculturalismo en los tiempos de Trump

ulab music Refugees and immigrants come together to sing an improvised song with Eleni Arapoglou This is what Eleni Arapoglou means when she speaks about the power of the voice. She improvises a sing-along with a group of immigrants and refugees in Boston and the result was just beautiful.

Ulab Sessions Ana María Villa: 'Medio monte, medio mar' (Immigrant Sounds) La cantante Ana María Villa interpreta 'Medio monte, medio mar', grabada en exclusiva para U-LAB Music como parte de las sesiones 'Immigrant Sounds' en honor al Mes de la Herencia del Inmigrante y al Día Mundial del Refugiado. Con Anthony Tran, Isaac Matus, Simon Fagerstedt, y Jose Andrés Benitez. Ana María Villa sings 'Medio monte, medio mar' as part of U-LAB Music's 'Immigrant Sounds' sessions in honor of Immigrant Heritage Month and World Refugee Day. Featuring Anthony Tran, Isaac Matus, Simon Fagerstedt, and Jose Andrés Benitez.