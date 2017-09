El Hollywood Bowl vibró con Mon Laferte, La Santa Cecilia y Café Tacuba

This Sunday tocamos el Hollywood Bowl and I'm so freaking excited and nervous about the whole thing!!!! Ay ay ay!! Que me pongo? What's the set list? Any special guests? Gahhhh!! We also just celebrated TEN YEARS of making music as LSC❤️❤️❤️❤️....tantas emociones y nostalgias...tantas cosas por agradecer pero también sueños por soñar y metas por cumplir. Can't wait to rock the Bowl with my musical brothers! See ya there!❤️⚡️🎶 #lasantacecilia #dreamcometrue #hollywoodbowl #losangeles #lamarisoul #lapinchevanidad

A post shared by La Santa Cecilia (@lasantacecilia) on Sep 11, 2017 at 3:25pm PDT