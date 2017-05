Osvaldo Corral: un gruñón irremediable de gran corazón

HOUSTON, Texas. – A Osvaldo Corral lo tomó por sorpresa el anuncio de que lo habían elegido para ser el conductor del nuevo informativo Edicion Digital Houston, pero ‘quedó muy contento’ con el nuevo encargo.

“Fue una sorpresa, no tenía idea. Había escuchado hablar del nuevo proyecto pero no estuve atento a los detalles. Cuando me dijeron (que iba a ser el presentador) me emocionó bastante porque es hacia donde va el futuro de la televisión, de los noticieros”, dijo Corral.

El conductor chileno estuvo al frente de Noticias 45 a las 5 por casi 10 años, pero a partir de este lunes 8 mayo estará dedicado de tiempo completo al informativo Edición Digital Houston, que se trasmitirá de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 12 del medio día, por el sitio web de Univision Houston y por la señal tradicional de televisión.

En este nueva aventura periodística lo acompaña Laura Sierra, quien también ha sido parte del canal Univision 45 durante casi cuatro años como presentadora del clima.

Corral deja con un poco de nostalgia el espacio noticioso de las cinco de la tarde, donde se dio a conocer en la ciudad, pero le emociona el hecho de que en la nueva plataforma informativa podrá tener un contacto permanente con su audiencia, a través de las redes sociales.



"Me entusiasma el contacto con el público a través de las redes, es otro tipo de comunicación, que es muy genuino, es muy orgánico, muy visceral, porque quienes nos ven van a poder opinar de manera más inmediata". Osvaldo Corral

Para el experimentado periodista, de eso es que realmente se trata un noticiero, de invitar al debate y la participación y Edicion Digital Houston dará esa posibilidad.

“Mucha gente piensa que los noticieros son solo para pasar revista a los sucesos, pero no es así. De lo que se trata es de mostrarle a la audiencia cómo las historias de las que reportamos les van cambiando su vida día a día”, señaló.

Corral considera que es necesario que las personas aprendan a ver un noticiero como una conversación local, entre vecinos, donde se habla de lo que está ocurriendo y se reflexiona sobre cómo cada individuo puede aportar para cambiar determinada situación.

Enfatiza en que las historias, de crímenes o accidentes por ejemplo, no deben quedar en el mero registro del hecho sino que debe servir para que cada individuo se involucre y tome acción para generar cambios aunque sean chicos. “Es ahí donde la gente tiene que ser más participativa y no darle vuelta a la pagina ni ser indiferentes”.



Con ese pensamiento en mente, Corral anticipa que Edicion Digital Houston será la plataforma que le dará más voz a la audiencia para que comenten en tiempo real sobre los sucesos que están viendo en el informativo y también para que se integren al proceso noticioso y a la conversación editorial.

“Espero y quiero que la gente sea más participativa, que se meta de lleno en el contenido, que piense en las implicaciones que los hechos noticiosos tienen en sus vidas… todo con el propósito de que traten de tener una vida mejor”.

La manera de pensar y de actuar del presentador, un tanto educativa pero con tono de regaño, no es indiferente a quienes han tenido la oportunidad de conocerlo o de hablar con él en teléfono. Él mismo reconoce que es un regañón, pero con buenas intenciones.

“Soy un gruñón… pero simpático, bromista, respetuoso y no busco ofender”, dijo en medio de risas.

La vida detrás de cámaras de Osvaldo Corral

• Tiene 43 años de edad, no está casado, no tiene hijos, ni compromisos sentimentales.

• Es bromista y tiene buen humor, aunque no lo parece porque en las noticias siempre se le ve muy serio. En medio de carcajadas contó que a estas alturas de su vida no tiene quien le susurre al oído. ‘Solo mi productor cuando me trasmite instrucciones a través del auricular”, dijo. “Pero estoy aceptando solicitudes”… ríe enérgicamente.



• No se considera un ‘millenial’ ni se identifica con ninguna generación en particular, pero asegura que tiene una gran capacidad de asimilación.

• Cuando esta solo en casa le encanta ver televisión, sobre todo documentales. Pero cuando está más inspirado le gusta tocar la guitarra y componer canciones.

• Va al gimnasio cinco veces a la semana y es vegetariano.

• Es muy casero, le encanta quedarse en casa pero va a donde lo inviten.

• Le fascina ir a la playa en Galveston, pero busca partes solitarias. No es raro verlo sentado solo, leyendo un libro de espiritualidad o practicando el Ukelele.