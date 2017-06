Cuando se trata de lluvias, en Houston no se subestima el riesgo

HOUSTON, Texas. – Houston es una ciudad muy vulnerable a las inundaciones y por eso las autoridades y los servicios de emergencia se toma muy en serio cualquier episodio de lluvias.

Los preparativos adoptados por autoridades locales ante la llegada de la tormenta tropical Cindy a las costas de Texas siguen en pie pese a que los pronósticos indican que el impacto no será tan directo ni tan drástico.



Un leve giro hacia el este en la trayectoria inicial que traía el sistema disminuyó las probabilidades de lluvias copiosas para Houston, Galveston y otras localidades costeras del área. La tormenta tocará tierra hacia la media noche en el área limítrofe entre Texas y Luisiana.

Los centros de atención de emergencia de los condados Harris y Galveston permanecen activos para atender cualquier eventualidad y se han emitido avisos de evacuaciones voluntarias para algunos sectores de la península Bolívar.

Pese a que el pronóstico indica que la cantidad de lluvia que se espera no dejará acumulados superiores a las dos pulgadas, las autoridades están recomendando a la ciudadanía no bajar la guardia ni subestimar el riesgo. En algunas áreas ya ha estado lloviendo y al recibir nuevas rondas de lluvias, la saturación de los suelos puede provocar inundaciones.



“Incluso cantidades modestas de precipitación pueden causar inundaciones y riesgos para la seguridad en el área de Houston”, indicó Samuel Brody, director del Centro de Playas y Costas de Texas de la Universidad Texas A&M en Galveston.

Brody, quien ha investigando la problemática de las inundaciones en Houston y en la zona costera de Texas durante los últimos 8 años, recalcó que unas pocas pulgadas de lluvia en un corto periodo de tiempo pueden ocasionar que los tramos a desnivel de ciertas autopistas y algunas vías residenciales sean intransitables, especialmente en vecindarios donde predominan las calles con pavimento, que son superficies impermeables.

“Houston es la ciudad más impactada por inundaciones en Estados Unidos y el lugar donde más muertes y lesiones se registran por este problema en comparación con otras ciudades del país”, dijo Brody

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, informó durante una conferencia de prensa que la ciudad está preparada para hacerle frente al impacto que pueda tener la tormenta. Tienen listo vehículos especializados para transitar en zonas con acumulación de agua en caso de que haya que hacer rescates, además de barricadas y puertas de seguridad para evitar el acceso a las vías subterráneas que se inundan.

“Cada tormenta es diferente, use el sentido común cuando se encuentre en áreas con acumulación de agua y tenga listo su kit de emergencia para tormentas”, dijo Turner.



Las inundaciones ocurridas en Houston en mayo de 2015 dejaron al menos una decena de muertos y millonarias pérdidas materiales. En abril de 2016, la ciudad atravesó por otro episodio significativo de lluvias que causó severas inundaciones y también cobró la vida de nueve personas.

The city is prepared, just in case we receive the impact of tropical storm Cindy. High water vehicles, barriers, flood gates are ready. pic.twitter.com/oQZ7XmDAJW