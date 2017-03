Continúa advertencia de tiempo severo en Houston y áreas aledañas

HOUSTON, Texas. – Una línea de tormentas que atraviesa Houston y se desplaza hacia el este ha traído lluvias intensas, vientos fuertes, y la posibilidad de inundaciones, granizo y tornados.



El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso por posibles inundaciones en algunos sectores de los condados Harris y Montgomery hasta las 3:15 de la tarde.



También se informó de fuertes tormentas en el norte de Harris que se dirigen al noreste a 50 millas por hora. Hay posibilidad de granizo.

Más temprano se había emitido una alerta por tornado en el área de Houston, Pasadena y Bellaire, pero fue cancelada. Hasta ahora no hay reportes de que se hayan formado tornados, pero la vigilancia continúa.

Funcionarios de la Oficina para el Control y Manejo de Emergencias del Condado Harris han informado que algunas áreas en el norte, noroeste y suroeste del condado han sido afectadas por las fuertes lluvias. Están recomendando a los residentes no salir de sus viviendas si no es necesario y evitar desplazarse hacia el centro de la ciudad de Houston.

El Distrito Escolar de Houston informó que están atentos a las condiciones del tiempo y que los estudiantes permanecen en las aulas de clase, pero alejados de ventanas y salidas.

El aeropuerto Intercontinental George Bush anunció sobre 14 vuelos que fueron desviados a otros aeropuerto debido al mal tiempo. Para encontrar información detallada de los cambios en los vuelos puede consultar la página FlyToHouston.com.



