Exagente de la TSA recibe condena por producir y distribuir pornografía infantil

HOUSTON, Texas.- Un exagente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), fue condenado a prisión federal por explotación sexual de un menor y distribución de pornografía infantil.

Christopher Lynn Persky, de 29 años de edad y residente del área de Spring al norte de Houston, recibió 327 y 240 meses de cárcel por producir y distribuir material pornográfico, respectivamente. Asimismo, Persky tendrá que pagar 6,500 dólares a una de sus dos victimas y estará bajo libertad supervisada tras cumplir su sentencia.

Durante su alegato, el acusado admitió haber tomado fotografías sexualmente explícitas y video de una pariente menor de dos años de edad. Luego enviaba por correo dichas imágenes a otra persona con quien se comunicaba e intercambiaba contenido similar.

“Como mujer te enseñan a cuidar cómo te vistes, a no caminar sola en la noche y no beber mucho fuera de casa”, declaró una de las víctimas de Persky durante el juicio. “Mi vida entera me preparé para ser atacada por un extraño. Nunca me preparé para ti. Sonreíste y reíste, me compraste un helado me atacaste”.

Persky fue capturado luego de que un agente encubierto lo descubriera intercambiando imágenes eróticas en un sitio de pornografía infantil utilizando el usuario ‘Chrispytweak’. En ese momento, proporcionó sus datos completos y aseguró trabajar para la Administración de Seguridad en el Transporte, donde dejó de laborar tras el inicio del caso. El acusado se declaró culpable el 16 de mayo de 2016.



Persky permanecerá bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos hasta que se determine la prisión a la que será trasladado.

