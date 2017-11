HOUSTON, Texas. – Un día después de que Troy Nehls, sheriff de condado Fort Bend, en Texas, publicara en su cuenta de Facebook la fotografía de una camioneta con una calcomanía con anti-Trump, agentes de esa oficina arrestaron a la conductora del vehículo pero señalándola por un cargo pendiente.

La vocera de la oficina de Nehls informó que la detención se produjo tras recibir una pista de que la mujer, llamada Karen Fonseca, tenía cuentas pendientes con la policía de la ciudad de Rosenberg (Texas) por fraude, aunque no se dieron más detalles.

Este viernes, se hizo público el documento de la acusación contra Karen Fonseca, en el que se lee que un jurado indagatorio presentó cargos en su contra en 2014 por un delito relacionado con robo de identidad.

La mujer estuvo encarcelada por algunas horas, pero quedó en libertad el jueves por la noche luego de que su esposo, Mike Fonseca, pagó una fianza de 1,500 dólares.

Al salir de la prisión, los esposos Fonseca hablaron con Noticias 45 de Univision Houston y dijeron que no se arrepienten de tener la calcomanía con el mensaje 'jódete Trump y jódanse los que votaron por él'. Aseguraron que no la retirarán de la camioneta porque el mensaje expresa lo que sienten.

" Estamos seguros de que (el arresto) fue retaliación por la calcomanía", explicó Karen Fonseca, quien dijo desconocer que tenía una orden de arresto en su contra.



En el momento que fue abordada por los oficiales del sheriff de Fort Bend, la mujer les preguntó el motivo de la detención y, afirma, le respondieron que había una orden pendiente en su contra desde hace algunos años. Ella les informó que no tenía idea de que esa orden existía y preguntó por qué solo se le estaba notificando ahora, si su dirección aparece en la licencia de conducir. La respuesta de ellos, cuenta, fue que quizás estuvo guardada en algún escritorio por algún tiempo.

Esa explicación no convenció a la pareja. Ambos están convencidos de que todo está relacionado con la calcomanía y ya han contratado a un abogado para que maneje el caso.



El anuncio de la detención de Karen Fonseca por parte de la oficina de sheriff Nehls ocurrió horas después de que el oficial removió el post con la foto de la camioneta de su cuenta de Facebook, argumentando que él y su familia estaban recibiendo amenazas y que, además, la publicación ya había cumplido con su objetivo que era identificar al conductor de la camioneta.

Junto a la foto de la camioneta en cuestión, Nelhs había escrito: “He recibido numerosas llamadas con relación al despliegue ofensivo (de un mensaje contra Trump) en una camioneta que a menudo transita por la carretera FM 359. Si sabe quién es el dueño del vehículo o si usted es el propietario, me gustaría que discutiéramos este tema. Nuestro fiscal nos ha informado que aceptaría presentar cargos de conducta desordenada con relación a este hecho, pero siento que podríamos llegar a un acuerdo para modificar el letrero”, se lee en el mensaje publicado el miércoles alrededor del mediodía.



Ese mensaje causó malestar entre miles de usuarios de la red social y activistas de derechos civiles, quienes dejaron sus comentarios cuestionando al sheriff por su advertencia de interponer cargos a la persona que tenía la calcomanía. La mayoría de quienes comentaron, cuestionaban al oficial por tratar de coartar el derecho a la libertad de expresión.

En vista de la controversia que se generó en torno a la publicación, Nehls citó a una conferencia de prensa el miércoles para explicar las razones que tuvo al publicar el mensaje.

“El problema que yo veo (con esas palabras) es que cualquier persona que haya votado por Trump se puede ofender y eso podría causar un conflicto”, dijo Nehls al tiempo que agregó que la persona que tiene la calcomanía está ejerciendo un derecho, pero a la vez violando una ley estatal referente al desorden público por uso de lenguaje abusivo.

El abogado de derechos civiles Randall Kallinen está en desacuerdo con el sheriff. “El gobierno no puede multar a nadie por desplegar un mensaje como el de la calcomanía, las personas pueden decir y escribir lo que quieran y están protegidas por la constitución”, dijo.

El capítulo Texas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también se manifestó sobre este asunto y le escribió un tuit al sheriff diciendo: “Sheriff Nehls, usted no puede prohibir un mensaje solo porque incluye la palabra ‘joder’”. En el mismo mensaje, le dijeron al dueño de la camioneta que podía contactar a ACLU Texas, de ser necesario.



.@SheriffTNehls, you can't prosecute speech just because it has the word "f*ck" in it. (And the owner of the truck should feel free to contact @ACLUTx.) #ConstitutionalLaw101 #FreeSpeech pic.twitter.com/WPWUW5fFwo

— ACLU of Texas (@ACLUTx) November 15, 2017