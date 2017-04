Muere oficial del precinto 3 del condado Harris que fue baleado en la afueras de la corte de Baytown

HOUSTON, Texas. – Un oficial del precinto 3 del condado Harris murió tras recibir un disparo en un incidente ocurrido la mañana de este lunes, en las afueras de la corte de Baytown.

El oficial, identificado como Clint Greenwood, era el asistente del jefe del precinto 3 del condado Harris y había trabajado durante 30 años como agente del orden.

El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, pero no se han revelado detalles sobre las circunstancias del incidente y tampoco se ha informado si el oficial era el objetivo del tiroteo.

Según un reporte de la estación KTRK, el oficial Greenwood alcanzó a pedir ayuda por radio y dijo que se ‘estaba desangrando’, tras recibir un disparo en el cuello.

Otro oficial que se encontraba cerca respondió al llamado del agente herido y logró asistirlo, aplicando presión en la herida. Luego fue transportado vía aérea al hospital Memorial Hermann, pero no logró sobrevivir.

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer una descripción del sospechoso o sospechosos, pero se informó que se están analizando videos de vigilancia. Tampoco se estableció si hubo testigos del hecho.

Tras el incidente, la corte de Baytown y la preparatoria Sterling fueron clausuradas temporalmente, como medida de precaución.

Detectives de la policía de Baytown, los Rangers de Texas y agentes de la oficina del sheriff del condado Harris están investigando los hechos que rodearon la muerte del oficial Greenwood y se desplegó un operativo para tratar de dar con el responsable o responsables de su muerte.



El sheriff del condado Harris, Ed Gonzalez, escribió en su cuenta de twitter que 'mantiene a la oficina del jefe del precinto 3 del condado de Harris en sus pensamientos y oraciones, luego de que uno de sus elementos fue baleado esta mañana'.



Keeping Harris County Pct 3 Constable's Office in my thoughts & prayers, one of their own was shot earlier.

También el jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, envió un mensaje de condolencias a los compañeros, amigos y familiares del oficial caido. "Estamos con los hombres y mujeres del precinto 3 del condado Harris. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos nuestros amigos, la familia y colegas", escribió Acevedo en un tweet.



We @houstonpolice stand with the men & women of @HCConstablePct3. Our thoughts & prayers are with all of our friends, families & colleagues.