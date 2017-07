La celebración del 4 de Julio terminó en tragedia para una familia hispana en Texas

Siguen llegando turistas de los todos los rincones de Texas a las playas de Galveston, para pasar el puente festivo del 4 de julio. Los reportes recientes de la presencia de una bacteria conocida como "come carne" (vibrio vulnificus) en las aguas del golfo, no ha detenido el flujo de visitantes. Algunos expertos consideran que esto no debería ser una razón para cancelar sus vacaciones al mar. Solo hay que tomar medidas de precaución.

