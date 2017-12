Hallan sana y salva a adolescente texana que huyó a México para encontrarse con sujeto que conoció en internet

HOUSTON, Texas. - Un operativo conjunto de autoridades estadounidenses y mexicanas logró dar con el paradero de Ashlee Hattermann, de 13 años de edad, quien se encontraba desaparecida desde el viernes 2 de diciembre.



BREAKING: Ashlee Hattermann, 13, has been found safe in Mexico with cooperation from authorities there. Thank you @FBISanAntonio and all who helped in this search. #hounews

— HCSOTexas (@HCSOTexas) December 4, 2017