Tres hermanitos murieron en un incendio que se registró en el norte de Houston

HOUSTON, Texas. - Un incendio que se registró alrededor de las 4 a.m. de este viernes en un área residencial en el norte de Houston cobró la vida de tres niños y dejó con quemaduras severas a otro menor y dos adultos, según la Oficina del Marshall de Bomberos del condado Montgomery. Inicialmente, los tres niños habían sido reportados como desaparecidos, pero luego se confirmó que habían quedado atrapados dentro de la propiedad y habían muerto.



An early morning fire in the Tamina area has left 3 children dead, with a 4th child and 2 adults transported with critical burns pic.twitter.com/W0hhR6dq9e