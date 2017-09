Autoridades pidieron a bomberos de Houston no salir en tareas de rescate mientras la ciudad se inundaba por el huracán Harvey

El jefe de Bomberos dijo que no todos fueron desplegados porque la naturaleza del desastre no requería la movilización completa de la institución.

Has Visto

Wilford Martínez es rescatado de su carro inundado en la Interestatal 610. El alcalde de Houston asegura que toda la ciudad está bajo el agua . Las autoridades recomiendan no permanecer dentro de los autos durante una inundación.

Wilford Martínez es rescatado de su carro inundado en la Interestatal 610. El alcalde de Houston asegura que toda la ciudad está bajo el agua . Las autoridades recomiendan no permanecer dentro de los autos durante una inundación. Foto: AP | Univision

A miles de bomberos de la ciudad de Houston se les pidió quedarse en su casa y no salir a la calle el pasado domingo 27 de agosto, cuando la ciudad de Houston se inundaba rápidamente por las lluvias del huracán Harvey y miles de personas debían subirse a los techos para no ahogarse, aseguró un líder sindical que los representa.



“Lo sentimos. Cada bombero de Houston arriesgaría su vida por cualquier persona sin pensarlo, en cualquier momento, y esta no es la excepción”, dijo entre lágrimas el presidente de la Unión de Bomberos de Houston, Marty Lancton, en una entrevista con la televisión local KHOU.



publicidad

Lancton explicó que ese día, mientras las aguas inundaban la ciudad a unos 3,000 bomberos se les pidió no ir a trabajar a pesar de que muchos estaban preparados para hacerlo.

A los “bomberos que no tienen previsto trabajar se les pide que se abstengan de venir a la estación a menos que el comando del HFD les notifique otra cosa”, decía un correo electrónico enviado por el Departamento de Bomberos de Houston (HFD) al equipo.

La decisión dejó solos a 900 bomberos manejando un área de 650 millas cuadradas de la ciudad de Houston y a muchos trabajando sin descanso durante dos o tres días.



“Uno se prepara para las emergencias. Uno no tiene las respuestas pero uno se prepara. En este caso (los bomberos) no estaban preparados”, agregó Lancton en la entrevista.

El jefe de Bomberos de Houston, Sam Peña, descartó que los bomberos no estuviesen preparados pero aclaró que no todos fueron desplegados porque la naturaleza del desastre no requería el despliegue completo de la institución.

El reporte, por ejemplo, explica que el HFD solo cuenta con un vehículo de rescate a prueba de inundaciones mientras la Policía de la ciudad tiene cinco.

“Hemos tenido experiencia con inundaciones en el pasado, inundaciones significativas que no requirieron ese tipo de respuesta” masiva, dijo Peña.