Hallan sana y salva a la jovencita reportada como desaparecida en The Woodlands

Samantha McCain, de 13 años, desapareció la noche del jueves 2 de noviembre en el área de The Woodlands.

Samantha McCain, de 13 años, desapareció la noche del jueves 2 de noviembre en el área de The Woodlands. Montgomery Sheriff's Office

HOUSTON, Texas. – La oficina del sheriff de condado Montgomery informó que Samantha McCain, una adolescente de 13 años, que había desaparecido de su vivienda en un vecindario de The Woodlands, fue hallada sana y salva.

Las autoridades habían solicitado la ayuda del público para localizar a la chica luego de que no regresó a su residencia la noche del jueves. Según sus familiares, la menor salió alrededor de las 10:45 p.m. para pasear el perro, mientras todos los de la casa se encontraban en el segundo piso.

Después de un rato, una persona a cargo de la menor notó que no había regresado y salió a buscarla. Encontró al perro afuera, pero la chica no estaba. Luego de revisar el área sin tener indicios de la joven, contactó a la oficina del sheriff del condado Montgomery. Varias patrullas acudieron al área para buscarla, pero no pudieron localizarla.

La adolescente mide 5 pies y cuatro pulgadas, pesa 140 libras y tiene cabello corto de color rojizo. Fue vista por última vez vistiendo un jean azul ajustado con un suéter color morado claro. Además, estaba usando una bota de yeso de color verde.

