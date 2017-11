HOUSTON, Texas. – La confrontación entre Troy Nehls, sheriff del condado Fort Bend en Texas, y una residente con una calcomanía vehícular con una leyenda obscena en contra del presidente Trump está lejos de enfriarse.

Nehls había amenazado con acusar de conducta desordenada a la dueña de la camioneta, identificada como Karen Fonseca, por llevar una calcomanía que dice "Jódete Trump y jódanse los que votaron por él".

Tras la publicación y la amenaza, Fonseca decidió instalar otro mensaje en su camioneta el pasado domingo, diciendo: "Jódete Troy Nehls y jódanse los que votaron por él".

La mujer dijo que tomó la decisión de desplegar esta nueva calcomanía para defender su postura frente a la libertad de expresión y para poner en evidencia las verdaderas intenciones de Nehls, según explicó en una conferencia de prensa que sostuvo este lunes, en compañía de su familia y su abogado.

“Él no pensó dos veces antes de exponerme a mí y a mi familia en Facebook”, dijo Fonseca, al tiempo que mencionó que el oficial tenía otros medios para localizarla si en verdad quería sostener una conversación con ella.

El sheriff publicó la semana pasada la imagen del adhesivo junto con un mensaje que decía: “He recibido numerosas llamadas con relación al despliegue ofensivo (de un mensaje contra Trump) en una camioneta que a menudo transita por la carretera FM 359. Si sabe quién es el dueño del vehículo o si usted es el propietario, me gustaría que discutiéramos este tema. Nuestro fiscal nos ha informado que aceptaría presentar cargos de conducta desordenada con relación a este hecho, pero siento que podríamos llegar a un acuerdo para modificar el letrero”.



La conductora cree que la idea de Nehls era promover sus aspiraciones políticas, pero cuando se dio cuenta de que su acción causó malestar entre miles de usuarios de la red por el asunto del derecho a la libertad de expresión, decidió retirar el post. “Creo que le salió mal el plan”, dijo Fonseca.

Según medios locales, el sheriff Nelhs está considerando lanzarse para un escaño en el congreso estatal por el Partido Republicano.

Brian Middleton, abogado de Fonseca, dijo que está investigando aún todos los elementos de este caso, pero que hasta ahora todo sugiere que cuando Nehls amenazó con interponerle cargos de desorden público a su cliente, intentó coartar su derecho a la libre expresión.

“No podemos permitir que este sheriff intimide a alguien por tratar de expresarse… Nada de esto era necesario, el sheriff tiene cientos de empleados, detectives entrenados y patrulleros que podrían haber localizado fácilmente a un conductor que transitaba por el área con este adhesivo”, explicó Middleton.

“Claramente esto fue una estrategia de relaciones públicas diseñada para cautivar el voto de los electores conservadores”, agregó.

Middleton está considerando demandar al sheriff por abuso de autoridad.

A la conferencia de prensa que ofreció Fonseca, en compañía de su familia y su abogado, también se hizo presente Ron Reynolds, representante en el congreso estatal por el distrito 27, que cubre la zona donde ella reside.



BREAKING NEWS ALERT: Join me & @Middleton4Judge at the Fort Bend County Justice Center for a PRESS CONFERENCE at 10:00am Monday regarding the injustice against Ms. Fonseca by Ft. Bend Sheriff Nehls. Ms. Fonseca is my constituent & we are fighting for her 1st Amendment protection. pic.twitter.com/Yew9G6TDu3

— Ron Reynolds (@ronereynolds) November 18, 2017