“Es muy probable que llegues a ser un terrorista”, se lee en un diploma ficticio entregado a una alumna hispana en Houston

HOUSTON, Texas. - Una ceremonia de entrega de reconocimientos ficticios en una secundaria de un pueblo cercano a Houston ha generado una gran polémica. La madre de una estudiante hispana denunció que su hija llevó a casa un diploma en el que se lee: “Es muy probable que llegues a ser un terrorista” (the most likely to become a terrorist).

Lizeth Villanueva, de 13 años de edad, y su madre, Ena Hernandez, narraron los detalles del incidente en una entrevista con la cadena de televisión KHOU-TV en Houston.

La joven comentó durante la entrevista que una de sus profesoras de la escuela secundaria Anthony Aguirre Junior High firmó los diplomas y los entregó a varios alumnos mientras otros profesores observaban y se reían.

La maestra incluso advirtió, según Lizeth, que algunos alumnos podrían llegar a enojarse pero que a ella realmente no le importaban sus sentimientos. “Se estaba riendo de ello (la entrega de diplomas)”, dijo la alumna.

Para la madre de la joven que cursa el séptimo grado no hay nada divertido en el hecho. Dijo frente a las cámaras de KHOU-TV que leyó dos veces el certificado y se preguntaba qué era eso.

“Esto no se ve nada bien, especialmente si viene de una maestra, una mujer adulta. No se ve bien por todo lo esta sucediendo ahora (ataques terroristas)”, destacó Hernández.

Aunque la directora del plantel se disculpó en persona con la madre y con la alumna, según detallaron en su conversación con el reportero de KHOU-TV, creen que el incidente no va a tener mayores consecuencias para quienes participaron de la broma.



publicidad

Lizeth, quien no ha regresado a clase desde que ocurrió el incidente, dijo claramente que le gustaría que haya un despido.

De acuerdo con Hernández su hija está en un programa avanzado de educación en la escuela y nunca ha tenido faltas de disciplina.

El distrito escolar de Channelview emitió un comunicado en el que se disculpa por lo ocurrido durante la falsa ceremonia. Se refirieron a los premios de broma que se entraron a los estudiantes como algo insensible y ofensivo. Aseguraron a los padres, estudiantes y miembros de la comunidad que las declaraciones hechas durante el acto no representan la visión, misión y metas educativas de la institución.

Además afirmaron que los profesores involucrados habían sido disciplinados de acuerdo con la políticas del distrito y que se abrió una investigación del caso. No se detalló qué tipo de medidas disciplinarias recibieron los implicados.

Vea También: