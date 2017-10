“Debimos haberlos colgado cuando tuvimos la oportunidad”: el mensaje racista que recibió una estudiante en Texas

Un presunto ataque racial en una escuela en The Woodlands indigna a la comunidad

Un presunto ataque racial en una escuela en The Woodlands indigna a la comunidad Univision

HOUSTON, Texas. – Una estudiante afroamericana que asiste a la preparatoria The Woodlands, en el norte de Houston, recibió un mensaje de supuesto acoso racial a través de Snapchat, luego de expresar su opinión a favor de la protesta de los jugadores de la NFL que se arrodillan cuando suena el himno nacional, antes de los partidos. Así lo informaron los padres de la afectada.

En el mensaje, enviado por un joven anglosajón que es compañero de clase de la chica, se lee: "Ustedes los liberales son tan tontos… No se cómo el jodido tema del racismo se metió en esto (la protesta de la NFL) pero yo estoy poniéndome de pie por mi país, todos ustedes siempre tienen que estar iniciando (conflicto). Los debimos haber colgado a todos ustedes, los negros, cuando tuvimos la oportunidad… Créeme, el mundo sería mejor”.



publicidad

La familia de la joven, apoyada por la organización de derechos civiles The Greater Houston Coalition For Justice, denunció que las directivas del plantel no han tomado las acciones apropiadas para garantizar la seguridad y tranquilidad de su hija ni la de los demás estudiantes de raza negra del plantel.

El incidente ocurrió hace varias semanas y el alumno que envió el mensaje aún asiste a la escuela e incluso ha estado al lado de la joven agredida, por lo que los padres temen que algo le pueda pasar.



En una carta que Jill Houser, directora de la preparatoria, envió a los padres de la alumna afectada, y cuya copia fue entregada a los medios, se lee que le han ofrecido consejería, han tratado de que no esté en las mismas clases del otro estudiante y la han excusado por los días que ha faltado. También le sugieren la opción de transferirla a otro plantel “si eso la hace sentir más segura”.

Esa respuesta tiene molestos y confundidos a los padres de la chica y al abogado de derechos civiles Randall Kallinen, miembro de The Greater Houston Coalition For Justice. “¿Cómo se supone que eso (transferir a la alumna) ayude a otros estudiantes afroestadounidenses o a los estudiantes en general?”, preguntó el abogado durante una conferencia de prensa el miércoles.

"¿Cómo va a ayudar esto a que estén seguros? Cuando se hace una amenaza de muerte y se dice que el mundo sería mejor al deshacerse de cierta raza, eso es un claro ejemplo de racismo y la escuela no ha hecho nada (serio) al respecto", agregó Randall.



publicidad



Por ahora, la familia de la estudiante aludida está pidiendo que la escuela tome medidas más contundentes contra el alumno que mandó el mensaje, que consideran una "seria amenaza". Sin embargo, no descartan emprender una acción legal porque creen que la escuela y las autoridades se han equivocado al no ofrecer protección a su hija, quien está atemorizada.

"Se trató de una amenaza seria y pensamos que íbamos a tener una respuesta seria", dijo el padre la joven.

El distrito escolar de Conroe, al que pertenece la escuela donde ocurrió el incidente, envió una declaración a Univision Noticias en la que sostienen que no toleran este tipo de comportamiento, aunque lo hechos ocurrieron durante un fin de semana y fuera del campus. Aseguran también que se han aplicado varias medidas disciplinarias y continúan trabajando en este caso con los alumnos involucrados y sus familias.

“Debido a leyes de privacidad, el plantel no puede compartir cuáles medidas se han tomado, pero la administración sigue comprometida con proveer un ambiente de aprendizaje seguro donde se cuida de todos los alumnos”, agregaron.

El abogado Kallinen, que representa a la familia, dijo que están dando otra oportunidad a las directivas escolares para que demuestren que están tomando esos mensajes (de Snapchat) con seriedad y luego la familia tomará una decisión sobre emprender o no una acción legal.



publicidad

Vea también: