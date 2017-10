HOUSTON, Texas. – Arturo Acevedo, jefe de la policía de Houston, sigue levantando su voz en contra de la violencia con armas. El pasado domingo, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que se lee: “a aquellos que dicen que es muy pronto (para abordar el tema del control de armas), yo digo que es muy tarde… Le hemos fallado a miles de familias de todas edades, razas y credos religiosos”.





El mensaje de Acevedo resuena una semana después de la masacre en Las Vegas perpetrada por Stephen Paddock, de 64 años, en la que 58 personas perdieron la vida y alrededor de 500 resultaron heridas.



Aunque el jefe policial de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos no menciona nombres es su tuit, es inevitable relacionar esos comentarios con la declaración que el presidente Donald Trump dio cuando visitó a los heridos del tiroteo en University Medical Center de Las Vegas.

" No hablaremos hoy sobre la violencia de las armas. Esto fue obra de una persona enferma y demente", dijo el mandatario a los medios tras finalizar su visita al centro médico. " Estaremos hablando de leyes sobre armas a medida que pase el tiempo".

En otro tuit publicado en su cuenta el domingo, junto al enlace de una historia del Washington Post sobre las víctimas fatales del tiroteo, Acevedo escribió: “¿Cuándo vamos a levantarnos y a decir ya basta? En este día yo puedo decir que me he pronunciado en contra de la violencia armada, ¿Puede usted decir lo mismo? Si no es ahora, ¿cuándo?”.



To those that say it is too soon, I say it's too late. We've failed thousands of families, of all ages, races, & faith. Stand up & be heard. https://t.co/qYq7H3mH9C

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) October 8, 2017