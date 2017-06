Una golpiza, un rapto y un rescate: Las 12 horas de angustia que vivió una madre hispana en Texas tras la desaparición de su hijo

HOUSTON, Texas. – Una madre hispana, residente del área de Houston, aún no se recupera de los golpes físicos que su esposo le asestó en el rostro, pero está aliviada, agradecida y feliz de poder volver a abrazar a su bebé, de 22 meses de edad.

En reencuentro entre Juana Hoy, de 24 años, y su pequeño hijo, Jesús, se produjo casi 12 horas después que el padre del niño se lo llevó por la fuerza.

La madre denunció a las autoridades que su esposo, Alejandro Sebastián Ludena, de 25 años, irrumpió en la residencia de una amiga suya, donde ella se encontraba con su hijo. Luego la agredió físicamente en presencia de sus amigas y se llevó al hijo de ambos, de quien no tiene la custodia.

Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 11:30 a.m. en Galena Park, un pequeño pueblo localizado al este de Houston.

De inmediato, las autoridades de Galena Park emitieron una alerta Amber para localizar al niño Jesús Ludena, de quien se dijo, había sido secuestrado y podía estar en grave peligro. Buscaban a Alejandro Sebastián Ludena en conexión con el rapto. La madre fue transportada a un hospital para ser tratada por las lesiones que recibió.

“Me golpeó como cinco veces con su mano, no recuerdo bien… estaba en el piso tirada, creo que me desmayé. Cuando me quise levantar no pude, (luego) me levanté y me agarré mi cara, las manos las tenía llenas de sangre”, relató Hoy a Noticias 45 de Univisión Houston.



Ludena agarró al bebé y abandonó el lugar, mientras la aterrorizada madre les pedía a sus amigas que lo persiguieran y le quitarán el niño. “Él corrió al carro y ya no pudimos hacer nada. Le hablamos a la policía y ellos nos ayudaron”, dijo.

Aunque Hoy no estaba preocupada de que el padre le hiciera daño al niño, describió la experiencia como “lo peor que le ha pasado en la vida”. Creyó que no volvería a verlo.

“Él ama a su hijo, hizo lo que hizo porque quería lastimarme a mi”, dijo Hoy sobre su esposo.

La búsqueda del menor llegó a su fin cuando oficiales del sheriff del condado Harris lograron detener al sospechoso en un hotel en el norte de Houston. El arresto se produjo sin incidentes y el pequeño Jesús fue rescatado sano y salvo.

Las autoridades informaron que la ubicación del Ludena se logró tras recibir una pista de un informante.

Los oficiales llegaron al hotel, preguntaron al administrador si el sospechoso se hospedaba allí y tras recibir confirmación se dirigieron al cuarto donde estaba el padre con el niño, indicaron las autoridades en un comunicado.

“Tocaron en la puerta y cuando Alejandro Ludena abrió, fue puesto bajo custodia, sin contratiempos. El niño estaba sano y salvo”, se lee en el comunicado.

Alejandro Sebastián Ludena permanece detenido y enfrenta cargos por irrumpir en una propiedad con intensión de agredir a Juana Hoy.



El padre del acusado y abuelo de la víctima, identificado como Michael Ludena, de 70 años, fue quien rentó el cuarto de hotel y enfrenta un cargo por obstaculizar un arresto.

Los motivos del altercado





El pequeño Jesús Ludena permaneció en las instalaciones de la policía de Galena Park, hasta que su madre, Juana Hoy, se presentó a reclamarlo alrededor de la media noche del martes.

A su salida del lugar, la madre, quien tenía su rostro hinchado por los golpes que recibió, habló con Noticias 45 de Univision Houston y dijo estar agradecida y muy feliz de tener a su hijo de vuelta.

“Quiero que se haga justicia, que lo metan a la cárcel para que él pague por esto y que (lo que me hizo) no se repita con ninguna otra mujer”, dijo Hoy en medio de sollozos.

La madre dijo que esperaba que el video con sus declaraciones se hiciera “viral” para que “todo el mundo sepa la clase de hombre que es y que ninguna mujer vuelva a caer en algo así, porque ninguna mujer se merece esto… nadie se merece esto”, recalcó.



El altercado entre la pareja, según Hoy, se presentó porque ella se estaba separando de él tras atravesar por muchos problemas, porque él era muy agresivo. “Él tiene problemas mentales… tengo miedo por mí y por mis hijos, tengo otra niña y tengo miedo de que le vaya a hacer algo más a ella”, comentó.

La madre decidió abandonar la residencia que compartía con Ludena y se fue al apartamento de una amiga. Fue entonces cuando el hombre se presentó al lugar, ingresó sin autorización y le dio cinco puñetazos a su esposa, antes de llevarse al niño.

Hoy afirmó que su pareja ya la había maltratado antes, pero nunca de forma tan severa como ese día.

“Mi mamá, mis hermanas, mis tías, mis primas, mis amigas, a todas ellas les duele todo esto porque me conocen como soy, una buena persona, una buena madre… he trabajado toda mi vida por mis hijos”, agregó Hoy, quien ahora solo quiere vivir tranquila y en paz.

