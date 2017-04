Los mejores food trucks de Houston para que los pruebes durante la Copa Oro 2017



Está comprobado: no es necesario gastarse una fortuna para probar delicias gastronómicas. Eso de pensar que sólo un restaurante “lujoso” puede servir platos exquisitos está más que mandado a recoger.

La prueba de ello está en los famosos Food Trucks que se encuentran a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que sirven una variedad infinita de comidas de todos los rincones del mundo. estos restaurantes móviles son el verdadero paraíso para aquellos que se hacen llamar “foodies”, es decir, amantes de la comida.

Para tener una muestra somera de aquellos food trucks a los que tanto turistas como locales se pueden acercar durante las horas de fiesta (antes y/o después) de los partidos de la Copa Oro 2017 en el BBVA Compass Stadium, sigue la lista de algunos de los más famosos en Houston. Texas.



- Happy Endings: Consulta en su página de Twitter su ubicación diaria. En este famoso food truck se sirven deliciosos perritos calientes hechos, según dicen sus propietarios, con100 % de carne de res, con un toque asiático y fusionando sabores hawaianos.



Happy #LaborDayWeekend !! Come see us today @karbachbrewing from 12-9!! We've got your perfect beer pairings!! 🍻🍺 pic.twitter.com/wlUccJ8Q3j — Happy Endings HTX (@happyendingsHTX) September 5, 2015



Entre las especialidades de su menú y más pedidas por los clientes están las empanadillas caseras de Shanghai que, se dice, son excepcionales. También están los rollos cerdo a la barbacoa, mientras que las patatas fritas son tan famosas que a diario se preparan libras y libras de ellas.



- Churrasco Truck: Todos los días sirven en diferentes lugares de la ciudad. En este food truck brasileño podrás probar patatas fritas gauchas, plátano frito, empanadas y sandwiches de churrasco, cordero o la deliciosa picaña.



Hey @ilian_gurrcia tell your friends, tonight we'll be serving in the Barrington elementary school from 5-8pm pic.twitter.com/6TqXcqIpmX — Churrasco Truck (@ChurrascoTruck) December 13, 2016



- OhMyGogi! : Uno de los camiones mejor calificados de Houston fusiona la comida mexicana con la coreana. Por ejemplo, los tacos BBQ son un éxito, mientras que las papas fritas sazonadas y cubiertas con pollo o carne de cerdo desmechada son obligatorias.



Right now at McIntyre's

1230 W 20th St, 77008

12pm-10pm Grill items only, fryer down. Lucky potatoes. pic.twitter.com/0VYcOEhPMi — OhMyGogi! Food Truck (@OhMyGogi) February 11, 2017



- Cousins Maine Lobster Truck: Es una cadena nacional de food trucks con camiones en 12 ciudades del país, un restaurante en Los Angeles y venta de langostas de Maine por correo. La especialidad es el lobster roll, un sandwich de langosta en pan suave y con un toque de mayonesa. También ofrecen quesadillas y tacos de langosta, langosta con papas fritas y tacos de camarón.





- Harbor's Cajun Station: No te puedes ir de Houston sin probar la cocina regional cajun, que esta parte de Texas comparte con la vecina Louisiana. Es el lugar para probar arroz con frijoles colorados, gumbo de mariscos, camarones con sémola (grits), bagre frito y cangrejo de río (crawfish).



Con esta pequeña muestra queda comprobado que si hay una ciudad en el mundo en la que valga la pena salir a la calle a buscar comida exuberante y deliciosa es… ¡precisamente Houston, Texas!