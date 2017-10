Estos son los programas y eventos del parque Discovery Green para el otoño de 2017

El parque se sigue afianzando como un lugar de encuentro en la ciudad para pasar un buen rato al aire libre y escapar de la fiebre de la vida urbana. Es una excelente opción de esparcimiento, con actividades variadas para ejercitarse, escuchar música, apreciar muestras de arte público y descubrir otras formas de diversión para toda la familia.

Actividades para la Familia







Las series de Familia y Niños del parque Discovery Green es presentada por Shell, y ofrece una variedad de oportunidades educativas y artísticas para niños de todas las edades. Toddler Tuesdays cada semana a las 10:30 am, les permite a los padres disfrutar de unas horas a media-mañana mientras sus pequeños disfrutan del tiempo de cuentos, actividades y manualidades. Nuestros Young Writers Workshops de los sábados a las 10:30 am ayuda a los niños a conectarse con sus aptitudes artísticas a través de la escritura creativa, con orientación que fomenta las habilidades lingüísticas y la autoexpresión. STEM Saturdays presentados por Occidental Petroleum, a las 12:30 pm cada semana, donde los niños pueden explorar el mundo a través de experimentos prácticos y proyectos colaborativos en un ambiente informal que hace que el aprendizaje sea divertido.



Los preadolescentes y adolescentes pueden explorar la escritura y la interpretación de la poesía, como una forma creativa en nuestra our Youth Poetry Performance Session el viernes 3 de noviembre, a partir de las 6 pm. Este taller expone a los participantes a descubrir sus capacidades expresivas de la palabra escrita y hablada. Alternativamente, My First Music Lesson, el 12 de noviembre a las 2 pm, ofrece experiencias musicales con participación interactiva a aquellos que no tienen muchas oportunidades de aprender y tocar instrumentos musicales.

Sundays In The Park es una invitación del Discovery Green a todas las familias para terminar su fin de semana con broche de oro, afuera en el aire fresco, con espacios para correr y jugar. Las bandas musicales invitadas tocan y las actividades especiales son planeadas la mayoría de los domingos, pero los amplios espacios verdes del parque, las fuentes y los jardines están ahí para disfrutarse en cualquier momento.

Para estar en forma







Discovery Green ofrece cientos de eventos anuales gratuitos en la serie de Healthy Living presentada por

Sprouts Farmer’s Market, incluyendo clases de ejercicio casi diarias para adaptarse a cualquier ritmo y horario, y educación para la salud y paseos en canoa en el Lago Kinder. Los perros pueden correr, hay caminos para trotear, y los paseos peatonales son excelentes opciones para aquellos que necesitan un lugar para ir fuera y estirar las piernas sin necesidad de salir del Centro de la Ciudad.

Las clases gratuitas de ejercicio incluyen varias como Yoga (sábados, lunes y martes) y opciones para meditar, clases de danza y Zumba (los miércoles a las 6:30 pm) e incluso instrucción de nivel básico para Parkour (los jueves a las 6:30pm). Los instructores son todos individuos altamente certificados en sus diferentes campos, y hacen que cada clase sea atractiva para los que recién toman la clase, así como para los que asisten regularmente. Discovery Green se ha asociado con Cirque La Vie y esta unión añade una clase única de flexibilidad y técnica llamada Circus Arts a la rotación semanal de los martes a las 6 pm, donde los participantes pueden aprender acrobacias en el suelo, malabares y equilibrio de manos entre otras habilidades poco comunes.



Desde la renovación del 1-acre del Lago Kinder, pasear en canoa y kayak es aún más agradable. Con el bajo costo en la renta de las canoas y el ambiente seguro y relajado, el paseo en canoa que ofrece Bayou City Adventure en el lago es una excelente introducción al deporte acuático. No hay mejor momento para probar esta actividad que ahora que vienen los días cálidos del otoño en Texas.

La Serie de Conciertos







La música es una parte muy importante de la vida de este parque. La serie de Thursday Night Concerts, presentados por Green Mountain Energy, cuenta con músicos regionales y locales, que esencialmente crea el tema de fondo de Houston y atrae a personas de toda la ciudad ofreciendo una experiencia divertida, gratuita y comunitaria cada jueves por la noche a las 7 pm.

La serie anual Canned Acoustica (12 de noviembre de 5:00pm – 9:00pm) no solo reta al talento local para reorganizar y re-imaginar su música mediante instrumentos acústicos, sino que también beneficia al Houston Food Bank regalando un ticket de entrada a cambio de una donación de alimentos enlatados. A través de la celebración de la música, la gente de Houston se reúne con frecuencia durante todo el año para apoyar a la ciudad. Ambas series de conciertos son parte de la serie de entretenimiento presentada por Xfinity.



Esta programación y más, es posible gracias a la generosidad de los Houstonianos, ya sean los voluntarios entusiastas que coordinan los programas y los mantienen en funcionamiento, las alianzas con empresas locales que comparten su creatividad y recursos, o las generosas donaciones que financian estos programas tan importantes y así como los nuevos proyectos. El parque fue diseñado para ser una asociación pública-privada para que crecería y evolucionaria con la ciudad. Desde el inicio del parque en el 2008, el espacio, la capacidad, los programas y la comunidad han seguido expandiéndose.