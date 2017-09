Las Piedras (Puerto Rico) después del paso del Huracán María: últimas noticias



Actualizado a las 5:00 del 22 de septiembre.



Devastado, daños estructurales masivos por todas las localidad de la comunidad de Las Piedras tras enfrentarse a ráfagas de hasta 205 millas por hora. Así lo reportó al diario Primera Hora el funcionario Xavier Muñoz de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de este municipio.

De acuerdo al director de esa dependencia, “el hallazgo fue un panorama similar al de un bombardeo. Enormes postes de concreto que soportan las líneas de alta tensión que suplen de energía eléctrica a Las Piedras se encuentran interrumpiendo el paso en la carretera 198 que conecta a este municipio con Juncos y Humacao. Pero también los postes del tendido eléctrico han bloqueado vías como la del desvío de la carretera 204 y la PR 183 en el casco urbano”.



“Está todo destrozado y no hay paso para muchos lugares”, explica Aaliyah Mia Velazquez.

“Las Piedras está devastado”, asegura GeeGee Ksziiano, quien comparte estas fotos en su muro de Facebook.

Las rampas de acceso hacia el expreso PR-30, que conecta a Las Piedras con Humacao hacia el este, y con Caguas hacia el área central de la isla, quedó interrumpido por la caída de enormes árboles.

“Para el área de Boquerón de Las Piedras me acaban de informar que están abriendo paso. Hasta ahora no hay muertos ni heridos: es solo falta de comunicación. Están todos los tendidos eléctricos en el piso”, asegura Arlyn V. Pabón



Durante las horas de luz, las brigadas de la Oficina Municipal de Emergencias (OME) junto a personal de Obras Públicas del municipio han trabajado para tratar de abrir paso en algunas de esas vías.

La prioridad ha sido restablecer el acceso al principal refugio habilitado en este municipio en la escuela Leoncio Meléndez, donde la noche previa al paso del huracán María se habían registrado más de 70 vecinos de las comunidades más susceptibles y continuaba acercándose nuevos damnificados.

“A nuestra casa se les fueron las puertas y ventanas. Tenía ventanas de las dos (de cristal y de aluminio)”, dijo Verónica Dones a Primera Plana. “Nos seguimos moviendo de cuarto en cuarto durante el huracán hasta que a la 1:00 p.m. comenzamos a bajar a pie”, añadió. Ellos tardaron cuatro horas desde el barrio Collores hasta el refugio en la Leoncio Meléndez debido a los escombros en medio de las vías.

Según Agnes Agosto, tras observar fotografías del área donde se ubica el cine puede dar fe que la localidad está inundada.





Sin embargo, Marializ Diaz, quien tiene familia viviendo en la urbanización Las Campiñas de Las Piedras -ubicada a 5 minutos de el cine- aseguró que pudo ya conversar con su sobrina, quien le aseguró que las personas están bien.

Información en desarrollo.

