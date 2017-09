Las Marias (Puerto Rico) después del paso del Huracán María: últimas noticias



Actualizado a las 2:00 pm del 22 de septiembre.



publicidad

Qué se sabe

Con unos 10,000 habitantes y 120 kilómetros cuadrados, Las Marías es uno de los municipios de los cuales hay pocos reportes oficiales. Se sabe tan poco aún que algunos de los puertorriqueños fuera de la isla como @Carlafacciolo lamentan que "la costa oeste de PR no recibe suficiente cobertura de los medios de comunicación".

Aunque no está considerada oficialmente zona de desastre por el gobierno de la isla, se han reportado cuantiosos daños e inundaciones. Durante la mañana del viernes se reportó que las vías de acceso estaban inhabilitadas. Durante la tarde del viernes, en Twitter hay quienes aseguraban que algunas vías estaban abiertas al paso, algo que Univisión no ha podido confirmar.

Estas son unas imágenes de Punta Las Marías compartidas por Valeria Sosa en Twitter.





Pero Uriel Arroyo ha ofrecido en su perfil de Facebook información esperanzadora. Su intención es que otras personas sepan que "hay altas posibilidades que los familiares de todas mis amistades de Las Marías estén bien" porque su casa paterna lo resistió.

Enfatiza: "La casa de mis papás es de madera y nos contó que no hubo daños en la casa. Se le metió un poco de agua y par de cosas más pero no le ‘voló’ ni un zinc; todos están bien y quedándose allí. Dice que fue destrucción total, mucho peor que George pero que hasta el momento todos están bien".



publicidad









¿Ves algún error? Ayúdanos a corregirlo. Escríbenos a uninoticiasdigital@univision.net

Si vives en este municipio de Puerto Rico o tienes información directa sobre su situación tras el huracán Maria y quieres ayudarnos a informar a otros familiares escribe a nuestros periodistas a mfelix@univision.net o llama al 305-798-9271 #PRActivate.

Si vives en este municipio de Puerto Rico y quieres contar una historia, denunciar algo o enviarnos fotografías o vídeos ponte en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de Univision Puerto Rico, a través de Twitter o en la página de WKAQ 580.

Si estás fuera de Puerto Rico, buscas a tus familiares y no consigue localizarlos también puedes visitar el grupo de Facebook ‘Puerto Rico Maria Updates’, que no ha sido creado por Univision pero en el que muchas familias se están organizando de forma espontánea.https://www.facebook.com/groups/153188931945861/

If you live in this municipality of Puerto Rico or have direct information about your situation after Hurricane Maria and you want to help us inform other relatives, write to our journalists at mfelix@univision.net or call 305-798-9271 #PRActivate.