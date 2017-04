Imágenes aéreas muestran que Corea del Norte está "lista y preparada" para un nuevo ensayo nuclear

El régimen de Corea del Norte se encuentra "listo y preparado" para realizar una prueba atómica, según reveló este jueves el portal 38 North, una web especializada en el país, tras analizar varias imágenes satelitales.

Dichas fotografías, que fueron tomadas este miércoles, muestran una "actividad continua alrededor del portal norte, y nuevas actividades en la principal zona administrativa y del personal cerca del centro de comando", explica la página de referencia sobre Corea del Norte. Estos movimientos elevan aún más la tensión entre el país y Washington, cuyas relaciones se han venido tensando especialmente desde que Estados Unidos ha desplegado un portaaviones y flota frente a la península coreana.



El lugar fotografiado es la base militar de Punggye-ri donde Pyongyang ha realizado sus últimas pruebas nucleares. Los analistas advirtieron que las imágenes de la zona, que se encuentra a tan solo 370 km de la frontera con China, muestran "niveles inusualmente altos de actividad" durante el último mes, especialmente en dicho túnel. De hecho, destacan que el volumen de agua que se ha extraído recientemente para mantener un túnel de la galería norte se ha reducido en los últimos 10 días.

Además, los analistas creen que el proceso de excavación ya se encuentra concluido dado que no hay cambios en la pila de escombros en las montañas de la zona. Estos dos hechos indican que el túnel está ya seco y han acabado los trabajos de perforación para dejar lista la galería.



El sábado, posible fecha de la detonación

Norcorea habría "aparentemente instalado un dispositivo nuclear en un túnel y podría ser detonado la mañana del sábado", advirtió por su parte la radio Voice of America citando fuentes estadounidenses anónimas. Este sábado, el régimen celebra precisamente 105 años del nacimiento de su fundador, Kim II-Sung. Por lo general, el país utiliza estas fechas para lanzar un mensaje propagandístico de fortaleza tanto a su población como al resto de naciones del mundo. El día 25 festejará también los 85 años del establecimiento del Ejército Popular del país.

Pese a estas señales, Roh Jae-cheon, jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, lanzó un mensaje tranquilizador al afirmar que no han detectado "ningún tipo de actividad inusual hasta el momento" en su vecino del norte. En todo caso, las autoridades de Seúl recordaron la "imprevisibilidad del régimen y sus pasadas provocaciones".



El martes, Corea del Norte afirmó que el país está listo para la guerra y no descartaba echa r mano de su arsenal nuclear para responder a Estados Unidos, según informó CNN. En las últimas horas, el presidente Donald Trump no ha descartado intervenir en el país, al que acusó de estar "buscando problemas". En una serie de tuits, pidió ayuda a China para hacer frente al régimen de Pyongyang, aunque subrayó que, si no consigue el apoyo del Gigante Chino, Washington actuará igualmente.

Norcorea logró disparar un misil la semana pasada que cayó en el mar de Japón, justo el día antes del encuentro entre Trump y el presidente Chino, Xi Jinping, en Florida. El país comunista ha realizado cinco pruebas nucleares subterráneas, dos de ellas el pasado año. Se cree que está intentando dotarse de misiles intercontinentales que puedan transportar una carga atómica.