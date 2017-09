Corea del Sur detecta un sismo en Corea del Norte, que China cree pudo provocarlo una "explosión"

Gente mirando un reporte noticioso en televisión sobre un sismo en Corea del Norte, en la estación de tren de Seúl, en Corea del Sur, el sábado 23 de septiembre de 2017. (AP Foto/Ahn Young-joon) The Associated Press

Corea del Norte sufrió en la madrugada de este sábado un temblor de unos 3 puntos en la escala de Richter en cuyo origen discrepan su vecino del Sur con China, para Seúl se trata de un fenómeno natural mientras que Pekín sospecha que podría ser consecuencia de una "explosión".

El epicentro de este sismo es prácticamente el mismo que el de la sacudida del 3 de septiembre, provocada por un ensayo nuclear norcoreano, señaló la agencia oficial china Xinhua.



El servicio sísmico chino CENC informó del sismo que atribuyó posiblemente a una "explosión", según recoge AFP.

Esta sacudida se produce en un contexto de extrema tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos por el programa nuclear norcoreano, con una escalada verbal entre el dirigente norcoreano Kim Jong-Un y el presidente estadounidense Donald Trump.

No obstante, Corea del Sur, que también detectó el temblor, apunta a que se trata de un fenómeno natural.

Seúl situó el sismo en una zona en torno a Kilju, en el nordeste de Corea del Norte, según una funcionaria de la Administración Meteorológica surcoreana que habló bajo condición de anonimato, citando normas internas.



El funcionario señaló que estaba claro que no se debía a una explosión artificial, según The Associated Press.



El lugar se encuentra cerca del lugar donde Pyongyang realizó el 3 de septiembre su sexto y más potente ensayo nuclear, en lo que el país describió como la detonación de un arma termonuclear.

Pyongyang aseguró entonces haber probado con éxito una bomba H, afirmación que no ha sido confirmada.

A raíz de este ensayo, el Consejo de Seguridad de la ONU votó la octava tanda de sanciones contra Pyongyang.