Hombres que tienen sexo con otros hombres y se consideran heterosexuales: la polémica del EEUU blanco rural

En la América blanca rural algunos hombres tienen sexo con otros hombres. Nada raro si no fuera porque se consideran absolutamente heterosexuales y ven estos encuentros como una forma de aliviar sus necesidades fisiológicas. Las bro jobs, o sexo oral entre colegas, definen bien en qué consiste el fenómeno: la premisa para que sea una bro job es que ambos participantes sean heteros.

¿Pero cómo pueden ser heterosexuales dos hombres que se acuestan? En 2015 Jane Ward, profesora de sexualidad y género de la Universidad de California, Riverside, publicó un libro llamado: 'Not gay: sex between straight white men' en el que explicaba la creciente tendencia de los hombres blancos de zonas rurales de acostarse juntos pero seguir preservando su identidad heterosexual. Este año el sociólogo de la universidad de Oregón, Tony Silva, publicó otro estudio en el que entrevistaba a 19 de estos hombres con los que contactó por Craigslist. Los hombres eran de Missouri, Illinois, Oregon, Washington o Idaho, zonas rurales mayoritariamente blancas y conservadoras.



"Los participantes del estudio se identifican como heterosexuales debido a múltiples razones que principalmente tienen que ver con el tipo de encuentros sexuales, pero también porque disfrutan de otras partes de su vida que son típicamente heterosexuales como estar casados con una mujer y criar hijos. Además, la heterosexualidad es el centro de la masculinidad rural, lo que lleva a estos hombres a sentirse heterosexuales y masculinos. Entienden que algunos los perciban como gays o bisexuales, pero ellos se ven a sí mismos como heterosexuales", explica Tony Silva, autor del estudio, a Univision Noticias.

Cuando se dio a conocer el primer estudio, el de Ward en 2015, el terapeuta especializado en asuntos de sexualidad masculina Michael Shelton escribió otro artículo titulado ' Hombres heterosexuales que tienen sexo con otros hombres: en sus propias palabras' , donde asegura que es muy complejo investigar este comportamiento (porque la mayoría de los hombres lo mantiene en secreto) y explica que en estos casos la actividad sexual con parejas del mismo sexo no provoca una “reconsideración de la identidad sexual” por cinco razones:



La actividad no es frecuente. El sexo es visto como un deporte u otra actividad recreativa: muchos dicen hacerlo para ejercitarse o liberar estrés. El sexo por necesidad económica: casi la mitad de los participantes dijo acostarse con otros hombres por dinero, la mayoría de ellos abusaba de sustancias. El sexo como accidente: los participantes dijeron que la actividad sexual no era su culpa o se escapaba de su control, bien sea porque estaban borrachos o porque ocurría después de una pelea con su esposa o compañera romántica. Otro punto interesante es que durante el encuentro sexual los sujetos tienden a eludir los besos, los abrazos, hablar o incluso mirarse el uno al otro y estaban acostumbrados a separarse inmediatamente después del sexo.

Algunos de estos puntos, sin embargo, se contradicen con el estudio de Silva que sí encontró actitudes sentimentales más allá del sexo, aunque no fuera la norma. Un participante, por ejemplo, aseguró que "hacemos road trips, bebemos cerveza, vamos a la ciudad y miramos a las chicas, salimos a comer, jugamos al billar, tengo un amigo con el que voy a la montaña. Normalmente acaba en sexo, pero hacemos otras actividades más allá que quedar para follar", explica Billy, un participante.

¿Acostarte con otro hombre te vuelve gay?

Desde que se han empezado a publicar estos estudios se ha generado polémica por la necesidad de definir si un hombre que tiene sexo con otro hombre es o no homosexual. En la página lgbtqnation.com, dedicada a noticias de la comunidad LGBTQ, muchos son los que han cuestionado esta 'heteroflexibilidad'. Según muchos de los comentarios que se pueden leer en sus páginas, así como en otros medios de comunicación como Science of Us, pionero en tratar este tema, la duda es si estas personas no están simplemente afectadas por el estigma y la homofobia en zonas tan conservadoras y tradicionales. Puede que tenga que ver, pero la realidad es algo más compleja.

Silva explica que hay muchos factores que influyen en la creación de la identidad sexual: la cultura, la época, el contexto social y las interpretaciones personales. “Las identidades sexuales (heterosexuales, gays/lesbianas, bisexuales, etc) no existieron hasta entrados los 1800 y su entendimiento también varía dependiendo de la cultura. Estos hombres se identifican genuinamente como heterosexuales o alguna variación del término --straight, por ejemplo--. No están engañándose a sí mismos. Es importante identificar dos poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres: aquellos que se identifican como gays o bisexuales y dicen a otros que son heterosexuales y están enclosetados y otros que se identifican como heterosexuales y perciben su identidad sexualidad como lo que el resto de la gente puede considerar heterosexual".



Según un estudio de los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicado en enero el 6.2% de los hombres decía haber tenido relaciones con otros hombres. De esos 6.2% el 2.8% se identifica como heterosexual. El número de hombres que tienen sexo con otros hombres, según explica Silva, ha aumentado ligeramente en las últimas décadas, pero el estigma sigue ahí y puede influir en la construcción de la identidad en zonas rurales con escasos modelos de liderazgo que pertenezcan a minorías, de raza o sexuales.

La depresión en la comunidad LGTBQ de las zonas rurales es mayor que en zonas menos conservadoras de Estados Unidos, según explica este estudio sobre la salud mental de la comunidad LGTBQ: "mientras en los ratios de depresión no hay diferencia entre las zonas rurales y las urbanas, en los que afectan a la comunidad LGTBQ hay una diferencia del 31% en zonas urbanas al 38% en zonas rurales".

Según explica un hombre bisexual de 54 años de zona rural respecto a la depresión a la página lgtbqnation: “Creo que salir del armario hacia mí mismo y hacia algunas personas realmente me ayudó. Me quitó un peso de encima. Mantener todas esas contradicciones dentro ha debido de ser una gran causa de stress en sí misma".

Silva también cree que el estigma puede condicionar la creación de la identidad sexual de estos hombres. "Todavía hay una gran homofobia en la sociedad que se manifiesta de muchas maneras, a menudo sutiles. Por lo tanto hay todavía muchas fuerzas sociales que fomenta la identificación como heterosexuales y la influencia sobre cómo se interpreta la propia sexualidad".



