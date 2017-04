Queridos Kardashian: la Virgen de Guadalupe no es un Kimoji. Aquí les explican por qué.

Estimados Kanye y Kim,

No me conocen, pero yo he sabido de ustedes durante más de una década. Como miembro de los medios de comunicación, he dedicado gran parte de mi carrera profesional a tocar su música señor West, a hablar de su reality show señora West y, de paso, a chismosear de sus vidas sociales.

Incluso ante el drama interminable que parece rodearlos a ambos, he sido -la mayoría de las veces- una partidaria de sus proyectos; hoy es diferente.

Cuando vi por primera vez sus artículos promocionales "Life of Pablo" con la conocida tipografía Old English, supe enseguida lo poco original que era y también lo notaron otros chicanos, pero no dije nada. Las pandillas de cholos comenzaron con ese look en los años cuarenta en Los Ángeles, por si acaso no lo sabían. Incluso cuando Hypebeast notó que Forever 21 había 'plagiado' SU estilo, me quedé callada.



Cuando lanzaron la colección de joyería Yeezy, levanté una ceja por su secuestro de otro de los estilos de mi Raza porque pensé: "Cara sí, pero es de buen gusto".

En esta próxima aventura, sin embargo, llevaron las cosas demasiado lejos. Si haces una búsqueda de La Virgen de Guadalupe, obtendrás una definición que dice:

"La Virgen de Guadalupe es el título católico-romano de la Santísima Virgen María asociado con una venerada imagen consagrada en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. La basílica es el sitio de peregrinación católica más visitado del mundo, y el tercer sitio sagrado más visitado del mundo".



Oh, pero señor y señora West, ella significa mucho más que eso para mí y mi gente. La fe transmitida desde mi Madre, la Madre de mi Madre y su fe en nuestra Santísima Madre es sagrada. Como minoría, siento que compartimos la misma angustia y enfrentamos prejuicios similares: tener esa conexión significa una necesidad de respetar la historia del otro, de modo que cuando se presenta en forma artística se hace siempre respetuosamente.

A pesar de mi amor por la expresión propia y mi desprecio por la hipersensibilidad, siento que es importante para MI cultura pedirles a ambos que piensen en retirar la vela "Kim como la Virgen María" publicada en el sitio web de Kimoji. Revisando sus productos, simplemente no me parece correcto que la imagen sagrada esté entre el cenicero (ASS TRAY) y el papel para hacer cigarrillos.



Mientras escribía esto, eché un vistazo a mi mesa de noche donde guardo mis Veladoras y Santos, y pensé en lo mucho que María ha significado para mi familia y quizás para ustedes se trata sólo una vela que cuesta $1.50 dólares o una manera de ganar más dinero, pero para mí significa familia y FE.

Con todo mi corazon,

Su fan.

