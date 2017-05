Aunque creas que lo estás haciendo mal, eres la mejor mamá

Los tiempos han cambiado, y con ellos la maternidad se ha convertido en una especie de carrera cuya meta nunca la tenemos clara y por eso a veces parecemos más bien gallinas sin cabeza que vamos de un lado a otro tratando de ser la mejor mamá, buscando, preguntando, leyendo sin detenernos ni un segundo porque la vida se ha convertido en una vorágine que nunca para.

No importa si tienes un hijo, dos, tres o cuatro, la duda eterna de ¿lo estaré haciendo bien? Nos susurra todos los días al oído y nos hace consumir todo tipo de información según la etapa en la que se encuentre nuestra criatura, desde si colecho o no, de si teta o biberón, dejarlo llorar o cargarlo todo el día.



Y para cuando llegamos a los temas de guardería o kínder, de plano perdemos la cabeza y el tiempo visitando decenas de escuelitas, o escuelas grandes para elegir el “el mejor” sistema educativo.



Ser mamá hoy día resulta más agotador que para nuestras abuelas, quizás no tanto físicamente, pero sí emocionalmente, de eso estoy convencida, no se trata de si antes eran mejor que ahora, lo que si creo es que antes las mamás tenían menos distractores y podían darse el lujo de escuchar más su intuición que seguir los dictados de una corriente pedagojica, o de un “nuevo” estilo de alimentación.

Tener opciones en la vida es maravilloso, pero a las mamás del siglo XXI nos mete en el estrés de tener que elegir lo mejor, lo adecuado, “lo perfecto”, que pocas veces nos detenemos a pensar sobre lo que nosotras sentimos respecto a lo que nuestros hijos necesitan.

Cuando me convertí en mamá hace 10 años, no había Facebook ni sus múltiples grupos de mamás, no existía tuiter, jamás había escuchado sobre crianza respetuosa vs autoritarismo, y para colmo mis amigas de la época no estaban teniendo hijos tampoco y mi mamá no se acordaba de mucho. Así que entré a la maternidad en una soledad absoluta que ahora que veo a muchas mamás partirse la cabeza sobre “qué es lo mejor para sus bebés” a veces agradezco mucho lo solitaria que me sentía cuando tuve a mi primer hijo.



No tenía a casi nadie cerca diciéndome si lo estaba haciendo bien o mal, y claro que me equivoqué en muchas cosas, algunas culpas aún las cargo, pero ya entendí que es parte del ser mamá esta sensación de insuficiencia permanente y también entendí que aunque a veces pareciera que lo estoy haciendo mal cuando alguien me crítica o me dice frontalmente que eso no es correcto, al paso del tiempo me doy cuenta que mi intuición a la hora de elegir o de decidir ha sido mi mejor aliada más allá de la sobre información, de los estilos “recomendados”, de las modas que las artistas imponen y que hacen parecer que la maternidad es día de campo.

La maternidad es un eterno caminar sobre la cuerda floja del bien y el mal sumado a que ahora además estamos expuestas con las redes sociales, el Internet, los grupos de Whastapp y somos blanco del mundo entero para decirnos cómo debemos ser mamás.

Ser mamá no es fácil para ninguna, y lo que le funciona a una no tiene porque aplicar a otra mamá, vamos ni siquiera entre hermanos muchas veces se pueden tomar las mismas medidas. Se vale leer, investigar, preguntar pero después, en privado, es necesario guardar silencio y observar a nuestra criatura, cerrar los ojos y escuchar nuestra vocecita interna, esa casi nunca se equivoca, incluso cuando lo nos diga nos haga estar en minoría y no ir con la corriente porque “es lo de hoy”.



Muchas veces podrás ser minoría en la maternidad, pero aunque creas que no estás haciendo lo que hacen las demás, para tu hijo y para ti es lo correcto.



