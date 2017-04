La reina Isabel II en minifalda: así la muestra Rihanna

La cantante Rihanna encontró una manera curiosa de felicitar a la reina de Inglaterra, Isabel II, por su cumpleaños 91: publicó fotomontajes de su cuerpo con la cara de la monarca y los publicó en su cuenta de Instagram.

La serie de cinco fotografías han estado en medio de la polémica desde la cantante posteó la primera hace dos días, justo cuando la Reina festejaba su nacimiento. Las publicaciones -que superan el medio millón de likes- también se llenaron de comentarios que pedían "un poco de respeto" para la monarca británica.

"No soy inglés ni británico pero estas fotografías me parecen perturbadoras. Es como alterar las fotografías de mi abuela", comentó un usuario.



Según los archivos de prensa, Rihanna no es una visitante frecuente de la Reina: el único acercamiento conocido entre la cantante de Barbados y la Casa Real inglesa es a través del príncipe Harry, con quien se reunió en diciembre pasado durante la visita de éste al Caribe para celebrar el 50 aniversario de la independencia de esa nación.

Aunque Rihanna no ha hecho ningún comentario revelando su intención, cada una de las fotos tiene un pie de foto con líricas de Mariah Carey, Kendrick Lamar y Gucci Maneque que deja a la libre interpretación como "sé humilde" o "no es tan profundo". En una de ellas incluso editó su comentario, anotando que a su mamá no le había gustado.



Para las imágenes que iba a alterar, Rihanna eligió sus looks icónicos como el outfit con pieles y botas sobre la rodilla verde neon, el famoso abrigo "de reina de corazones" de Yves Saint Laurent con el que acompañó unos pequeñísimos shorts de jean y sandalias negras y el body de Gucci que usó recientemente en Coachella.

La polémica artista de 29 años -que ya había sido expulsada de Instagram en 2014- también usó una fotografía de la reciente sesión que le hizo la revista Paper en la que luce una tiara con la leyenda "I'm so fancy".

Para terminar (o al menos así parece con la imagen publicada este lunes), Rihanna puso a la reina luciendo unos lentes de sol Dior y el pie de foto: "Los enemigos dirán que es Photoshop".

