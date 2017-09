Demi Lovato responde a los rumores sobre su sexualidad

Las preferencias sexuales de Demi Lovato volvieron a los titulares la semana pasada después de que se dieran a conocer unas fotos de la cantante paseando de la mano con otra mujer, la DJ Lauren Abedini.

La sexualidad de Lovato se convirtió en un tema de conversación en el 2015, con el lanzamiento del sencillo 'Cool for the Summer', una canción que habla sobre la bisexualidad basada supuestamente en las experiencias de la cantante.



Las fotos que reavivaron los rumores sobre la sexualidad de Demi Lovato



"Mi intención con la canción era solo diversión y la bi-curiosidad. Creo que la gente a veces sobre interpreta las canciones" dijo la cantante de 25 años al sitio 'Pride Source'. "Siento que los medios están buscando un titular y quieren que su revista o programa sea el que de la noticia sobre mi sexualidad" agregó.

Para Lovato, quien sostuvo una relación con el actor Wilmer Walderrama durante seis años, sería más importante que la atención mediática se dirigiera a su trabajo: "apoyo las cosas en las que creo y me apasionan pero me gusta mantener mi vida personal tan privada como sea posible cuando se trata de citas, de mi sexualidad y todas esas cosas sólo porque no tiene nada que ver con mi música" afirmó la intérprete.



En octubre Lovato lanzará el documental 'Demi: Simple complicated' en el que promete aclarar dudas al respecto, "si voy a hablar sobre el tema, será en mis propios términos", concluye.