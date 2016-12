La primera persona transgénero protagonista de la portada de National Geographic es una niña

El número de enero de 2017 de la revista National Geographic será histórico. La protagonista de su portada será, por primera vez en los 130 años de recorrido de la revista, una persona transgénero: la niña 9 años Avery Jackson.

En una imagen en la que aparece con pelo, pantalones y top rosa, Jackson pondrá rostro a un número que la emblemática publicación ha dedicado a 'La revolución del género' (Gender Revolution). Con su pose cómoda, resume en una frase su historia: “La mejor parte de ser una niña es que ahora no tengo que fingir ser un niño”.

Esta niña de Kansas, a la que le gusta el taekwondo, los ninjas, los vestidos de princesas e imitar animales, se convirtió en un símbolo de los activistas por los derechos de las personas transgénero cuando comenzó a contar la historia de su cambio de sexo a través de una serie de videos en YouTube.

En el primero de ellos, Avery explicaba que se sentía una niña y que había tenido miedo de explicarle a sus padres la verdad sobre su identidad de género por temor "a que ya no me quisieran y no me dieran más comida".



Los Jackson, a pesar de no haber oído nunca el término "transgénero", apoyaron a Avery durante su transición. La llevaron a un psicólogo infantil, que les aconsejó que la dejaran ser una niña. "La gente mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón", dijo su madre Debi en otro video. "Mi hija es una chica en su corazón. Ella lo sabe, Dios lo sabe, y eso es lo suficientemente para mí".



publicidad





La historia de Avery es solo uno de los cien testimonios de niños y jóvenes que la revista National Geographic recolectó para su especial. "La juventud es una observadora clave de lo que pasa", dijo Susan Goldberg, directora editorial de la revista a NBC. "No tienen un velo social, te van a decir de verdad lo que piensan. Queremos entender el rol que el género ocupa en esta sociedad, cuáles son los límites o la falta de límites que ellos sienten que tienen por su género", añadió.



La intención de la revista, en palabras de su editora, es “crear un entendimiento más profundo de ese amplio espectro del género” y de aquellos que no se identifican con los códigos binarios de femenino y masculino como Avery.