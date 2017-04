La belleza de los mexicanos morenos en fotos

Antes de ser fotógrafo —o de asumirse como tal— Dorian Ulises López era diseñador gráfico, trabajaba para revistas de moda, para publicaciones como 'Elle México', en la que fue editor de arte.

"Por ese trabajo se me quedó prendido en la cabeza que tenía que buscar belleza", cuenta a Univisión Entretenimiento por teléfono, desde su casa en la Ciudad de México. Para encontrarla, López simplemente salía a la calle con su cámara, hacía fotos de la arquitectura, de gente que se encontraba en la calle, de "rostros que me parecían interesantes".



Dorian hizo este ejercicio durante años, lo mismo en la Ciudad de México que en Aguascalientes, su estado natal, u otros destinos del país a los que llegó por trabajo o vaciones. Así, un día se dio cuenta "que estaba haciendo un archivo de mexicanos", una compilación en la que los sujetos retratados son personas de diferentes edades y géneros, incluso familias completas, en situaciones cotidianas.

Estas personas no son modelos, ni actores o reinas de belleza y no son tampoco lo que las revistas y medios han retratado como "bello" , son personas de piel morena, de una belleza que López describe como "evolucionada", "especial" y que, en su conjunto, construyen un espejo que refleja la complejidad detrás de la identidad mexicana y del discurso racial que un país ha fomentado por años .



it's been such a surreal experience to be working with the several makers in Figure Ground, amongst them beautous Dorian, aka @mexicanomx , follow bae and if you're in NY go see in person a printed selection, the genesis, of his enormous ongoing portrait project Mexicano, now on view at The Whitney Biennial 2017, @whitneymuseum Una publicación compartida de rafa (@elrafaesparza) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 10:31 PDT

Cuando Dorian decidió publicar 'Mexicano' en Instagram no estaba consciente del alcance que tendrían las redes sociales o de la diversidad de reacciones que su trabajo iba a despertar, "lo más interesante de este proyecto han sido las interpretaciones", asegura.

"A veces la gente blanca me escribe para decirme que se siente excluida, que ellos también son mexicanos" y, aunque él está de acuerdo, no puede evitar preguntarse por qué en todas esas fabricaciones sobre la belleza mexicana, en la que han sido excluidas las personas de piel morena, "no pasa nada", nadie se queja.

Casi con la misma sorpresa, López se ha encontrado con las reacciones de las retratados "algunos no entienden por qué quiero tomarles una foto'", cuenta, "creo en México se ha interiorizado que las personas de ciertas clases sociales no tienen derecho a ser bellos", que la piel morena está asociada con la fealdad o, en el peor de los casos, hasta con la maldad.



"Creo que estas imágenes son una pista de la gente que hemos estado ignorando en México" asegura el artista, "algo que no estamos viendo" y que Dorian, con su cámara y sus paseos, ha logrado capturar.

Actualmente, una selección de retratos de 'Mexicano' están exhibidos en el museo Whitney de Nueva York como parte de un proyecto colectivo del artista chicano Rafa Esparza.

