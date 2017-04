Esta modelo muestra por qué la celulitis "no es nada de qué avergonzarse"

"Dicen que hagas algo que te asusta todos los días, así que repostear esto es mi cuota de hoy" escribió la modelo británica Charli Howard en su cuenta de Instagram, al lado de una foto que, de espaldas, muestra áreas de su cuerpo con celulitis.

"A pesar de que camino a todos lados, hago sentadillas, corro y ocasionalmente hago 'barre', tengo celulitis" agrega la modelo y activista.

El mensaje de Howard es el testimonio de cómo ha percibido su cuerpo desde que era niña, de cómo en comparación con las modelos y celebridades que veía en las revistas "sentía que mi celulitis era algo vergonzoso, o un defecto".



"Más grande, cuando noté el cuerpo de otras mujeres, me di cuenta de que tan normal es y no es nada de que avergonzarse" prosigue Howard, quien ya había llamado la atención sobre los estándares irreales de la belleza femenina en una carta abierta denunciando que había sido maltratada al ser considerada "demasiado gorda" .

"No me malinterpreten, la celulitis no es la parte favorita de mi cuerpo y no es algo que grito por todo lo alto. Lo que sé es que no es algo de lo que tengo que sentirme avergonzada", agrega.

Charli ha sido la imagen de campañas que abogan por redefinir los cánones de belleza y busca representar a otras siluetas con proyectos como "All Women Project" y marcas como Desigual.



publicidad