Yandel responde a la burla del abuelo reggaetonero: "No es fácil la música"

El puertorriqueño reconoce que compartió el video viral de Daddy Melquiades, aunque no está de acuerdo en lo que dice del reggaetón.

"No es fácil hacer música", le responde Yandel a Daddy Melquiadés

Yandel hace frente a las críticas de Daddy Melquiades, el abuelo reggeatonero que saltó a la fama después de dar una pequeña clase en el programa ‘El hormiguero’ donde aseguraba en tan sólo 30 segundos, lo sencillo que resultaba hacer un tema con ese ritmo de música.

“Yo lo vi, de hecho lo compartí en mi Instagram su video porque me causo mucha gracia, pero ya viéndolo de una manera más seria debo decir que no es fácil hacer música él lo hace de esa manera para que se ría la gente pero no es fácil la música”, dijo el puertorriqueño en exclusiva a Univision Entretenimiento.



El anciano de 92 años además hacía hincapié en la manera de hablar de los reggeatoneros, que tendría que cambiarse la r por la l, “no me engancho en esos temas, insisto, él lo hacía con la finalidad de hacer reír y lo logró, el reggeatón es lo de hoy, estamos aquí, esta es la mejor prueba”, comentó en su paso por la alfombra de Premios Juventud.

Por cierto, Yandel confesó su secreto para saber si un tema va a funcionar o no: “A mis hijos les encanta mi música, yo siempre les pongo lo que hago para ver ellos qué piensan, qué opinan y me da su opinión de que les gusta y lo que no, ellos son juventud, ellos saben y así se hace”.



Tanto les gusta la música, que el hijo mayor de Yandel, Adrián Malavé, también podría dedicarse a cantar reggeatón: “A este le encanta yo creo que ya le dará por ahí y lo apoyo al 100 por ciento, ahora mismo quiero que se dedique más a los estudios pero si quiere ser artista yo lo apoyo”.



