Victoria La Mala sigue el ejemplo de Paquita la del Barrio

La cantante de regional mexicano Victoria La Mala Ortiz sigue los pasos de Paquita la del Barrio quien fue su inspiración para que ella incursionara en el mundo de la música: “Me encanta Paquita la del Barrio y es de mis inspiraciones más grandes porque ella nos enseñó a que hay que ser malas si son malas con nosotros, yo digo que Victoria no era mala la hicieron así”, confesó en exclusiva para Univision Entretenimiento durante su paso por la alfombra de Premios Juventud.



El estilo de Victoria 'La Mala' en 11 looks La ombliguera, los leggins y la camisa a cuadros a la cintura son elementos prestados de la moda deportiva que le dan forma a la tendencia athleisure, un street style que es parte del guardarropa de artistas como La Mala, Jennifer Lopez y Chiquis Rivera. Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir Una herencia de Selena es el bustier, un elemento de color y estilo en este look de Victoria 'La mala'. Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir En algunas alfombras rojas y videos la hemos visto con diseños de Ferret Campos Designs. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este modelo, también de Ferret Campos Design, está inspirado en las calles de Brooklyn. Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir Conestos pantalones etampados de Topshop y un body de Nasty Gal esta cantante debutó en el festival South by Southwest Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir Autodefinida como "una joven María Félix" Victoria Ortiz asistió a los Premios de la radio 2016 con este vestido de la diseñadora australiana, basada en Los Ángeles, Steph Baudino. Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Inspirada en la moda de los setenta y en Cher, 'La Mala' usó este jumpsuit floral para visitar los estudios de Univision en Los Ángeles. Foto: Instagram / @victorialamala | Univision 0 Compartir Este fue su look retro en la alfombra roja en la edición 2016 de los Premios Juventud. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con este vestido 'La Mala' grabó el video de su sencillo 'Si va a doler que duela'. Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las gargantillas son uno de los accesorios favoritos de la cantante. Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir La cantante de música regional también tiene un espacio para piezas con estampados y texturas. Con este atuendo celebró la llegada de la primavera. Foto: Instagram Victoria La Mala | Univision 0 Compartir

La también compositora mexicana que estuvo nominada como ‘mejor fashionista’ en Premios Juventud 2017, segura que sorprenderá con su próximo material discográfico que está a punto de lanzar con el apoyo de la disquera de Jay Z y Romeo Santos: “Canto regional mexicano, pero, en este próximo disco van a poder ver un poco de fusiones tengo unas sorpresitas por ahí”, pues combinará ritmos urbanos con su estilo.



La joven que arrancó su carrera musical en el 2010 con el tema ‘Ahora soy mala’, no dejará de cantar contra los hombres: “Así somos las mujeres mexicanas de ahora ya nos revelamos contra los machos, que nos hicieron sufrir alguna vez, pero ya no más”.

Victoria lanzará su próximo disco con la disquera Rock Nation Latino la empresa que dirige Jay Z y en el 2016 abrieron su división latina dirigida por Romeo Santos, siendo Victoria la primera artista por ellos, y aunque su estilo ha sido comparado con el de la llamda reina del Tex - mex, asegura que su estilo no tiene nada que ver: “Creo que son estilos diferentes, Selena es una de las mujeres que más admiro me parece extraordinario todo lo que logró y claro que también es un ejemplo a seguir, en realidad no tiene nada que ver “.



