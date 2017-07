“Somos unos ‘fregones’”: mira los mensajes que dieron fuerza a los latinos en Premios Juventud

La gala de Premios Juventud 2017 también tuvo algunos momentos que empoderaron a la comunidad latina en Estados Unidos. Calibre 50 y Reik fueron dos de los ganadores de la noche y en su mensaje de agradecimiento aprovecharon para transmitir unión y dar fuerza al público.

“A toda la comunidad latina que no nos debemos dejar de absolutamente nadie, haya muro o no haya muro, hay que darle pa’ adelante y no dejarnos. Ánimo, latinos”, dijo Edén Muñoz, líder y vocalista de Calibre 50 al recibir el premio de ‘ Mejor canción para la troca’ por el tema ‘ Siempre te voy a querer’ que interpretaron esa misma noche en el escenario.



La agrupación sacó la canción ‘ El inmigrante’ en el 2013 y actualmente trabaja en ‘El Corrido de Juanito’, una historia de un migrante que no puede, o no se atreve, a cruzar la frontera, lo que hace que el público de regional mexicano en EEUU se identifique no solo con su música sino también con ellos.

Reik, por su parte, subió al escenario a recoger el premio a ‘ Mejor canción para amar’ por ‘Ya me enteré’. Además de agradecer por este reconocimiento, también se lo dedicaron a su público.



Reik dedicó su victoria en Premios Juventud a toda la comunidad latina en los Estados Unidos Univision 0 Compartir

“Esta noche queremos dedicarles el premio a todos los latinos, a todos los hermanos latinos, ahora es cuando hacernos notar, con acciones no palabras. Somos unos ‘fregones’ vamos a decirlo”, recalcó Chuy Navarro al estar frente a los micrófonos.

