Shakira comparte el secreto de la felicidad con Vanity Fair Italia

En la promoción de su disco más reciente, 'El Dorado' , la cantante colombiana posó para la portada de la revista 'Vanity Fair Italia', una publicación que la considera como "la diva global por excelencia".

La nominada en cuatro cateogrías en la edición 2017 de 'Premios Juventud' contó a la revista cómo, después de considerar retirarse de la música, ha balanceado su vida familiar con las demandas de su vida profesional, "fue un proceso gradual. Soy una mamá novato que tiene que conciliar el papel de los padres con la de artista, el mayor desafío" dijo la intérprete, madre de dos hijos.



publicidad

"Acababa de decidir que con Sasha sería más independiente, que estaría de vuelta en el estudio. Pero no había contado el conflicto entre mis dos almas y el temor de que podría surgir", agregó.



En fotos: Shakira y sus invitados en la presentación de 'El Dorado' Sorprendida la cantautora colombiana Shakira al salir del camerino lista para cantar en vivo varios temas de 'El Dorado'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Clarissa Molina, William Valdés y Daniela di Giacomo fueron de los primeros en llegar a la cita con Shakira. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Saliendo de 'El Gordo y la Flaca', Lili Estefan arrancó para la celebración del lanzamiento de 'El Dorado', el primer disco en español que publica Shakira en siete años. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Shakira estaba pendiente a todos los detalles, pues declaró que es perfeccionista. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Temprano en la noche, los ejecutivos de la casa disquera Sony le entregaron a Shakira un reconocimiento de diamante por las ventas del éxito 'Chantaje', a dúo con Maluma. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Shakira no sabía que los ejecutivos de su casa disquera la recibirían en Miami con tremendo homenaje. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Shakira chocó las manos con Afo Verde, la cabeza de Sony Latin, cuando le entregaron un reconocimiento porque 'Chantaje' ha alcanzado la categoría diamante no una, sino varias veces. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Presumió su logro mientras confesaba que aún no podía creer el enorme respaldo de sus fans. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir No faltó al evento Prince Royce, el responsable de que Shakira debutara en la bachata con 'Deja vu'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nicky Jam llegó listo para subir al escenario a interpretar' Perro fiel' con Shakira, de quien se declaró un admirador total. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Nicky Jam dijo que trabajar con Shakira había sido "lo mejor del mundo. Creo que es una de las personas más talentosas con quien he trabajo y más difícil, porque es muy exigente, muy perfeccionista". Foto: Univision | Univision 0 Compartir A sus 40 años, Shakira mantiene la humildad que le ha ganado un lugar especial en el corazón del público. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 1415 de la avenida Euclid, Shakira interpretó algunos de los temas que contiene 'El Dorado', su onceava producción. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Shakira desmintió que estuviera esperando un tercer hijo y también aseguró que todavía nadie la ha invitado a su boda. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Poncho Lizárraga está dispuesto a grabar regional mexicano con la colombiana Shakira. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La conductora Clarissa Molina es una ferviente admiradora de Shakira y tuvo la oportunidad de escucharla interpretar sus nuevos temas en primicia. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Guapísimos acudieron a su encuentro con Shakira el conductor de Despierta América, Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Guapísimos acudieron a su encuentro con Shakira el conductor de Despierta América, Alan Tacher y su esposa Cristina Bernal. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los grandes ausentes fueron sus tres hombres: Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Era la única que deslumbraba durante la presentación de 'El Dorado'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Abrazó a Don Francisco, quien la presentó en 'Sábado Gigante' cuando apenas tenía 18 años. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Shakira con su placa, feliz. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Shakira y sus invitados en la fiesta de lanzamiento de 'El Dorado'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Shakira y sus invitados en la fiesta de lanzamiento de 'El Dorado'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Shakira y sus invitados en la fiesta de lanzamiento de 'El Dorado'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Shakira y sus invitados en la fiesta de lanzamiento de 'El Dorado'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Shakira y sus invitados en la fiesta de lanzamiento de 'El Dorado'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Shakira y sus invitados en la fiesta de lanzamiento de 'El Dorado'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Shakira y sus invitados en la fiesta de lanzamiento de 'El Dorado'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

La intérprete de 'Me enamoré' también confesó que su esposo, el futbolista catalán Gerard Piqué, ayudó a inclinar la balanza de sus decisiones, "me dijo claro que nunca me permitiría retirarme", aseveró.

Con la resolucion en mente y cuatro sencillos virales como antecedente y una vida familiar plena Shakira afirma que "el secreto de la felicidad es darle una vuelta de tuerca a las cosas".

Ve también: