Se soltó la sopa sobre la actuación de Gianluca Vacchi en Premios Juventud 2017

Uno de los momentos más emocionantes de la noche de los Premios Juventud 2017 sin duda fue cuando Gianluca Vacchi actuó junto al cantante colombiano J Balvin.

La energía que desbordaron contagió a los presentes en el Watsco Center de la Universidad de Miami, en donde al ritmo del éxito ‘Mi Gente’ pusieron a bailar a un público por demás eufórico.

El performance del dúo incendió las redes sociales, generando encarnizados debates, pues hubo quienes festejaron la actuación del italiano, mientras otros hicieron burlas.



“Está bien este señor también tiene derecho de disfrutar y si él se siente bien pues amén… bendiciones para los dos y para J Balvin.. qué sigan los éxitos”, escribió un usuario de Facebook.

“Me encantan estos dos hombres”, escribió emocionada @brenda_zamora en Twitter.

Por otro lado, el usuario @joelortizc ironizó en Twitter sobre su sentir hacia el italiano: “No se qué le ven al viejo de Gianluca Vacchi solo tiene esos #tatuajes y ese #cuerpo y esos #millones y ese #estilo y ese #CabelloBlanco <3”.



Por su parte, hubo quienes criticaron la edad de la estrella del internet:

Rose Flowers Solorzano: “Ay perdón, pero no generalicen! Tengo millones de cosas mejores que hacer que ver a ese viejo decrépito sin nada que ofrecer a la sociedad. Cuando esté ayudando niños en hospitales y albergues me avisan. Y el otro que no saca de la cantada para el tinte”.

Hesther Zermeño: “Si les gustan a todas las latinas, entonces yo creo que me volví europea”.

Sin duda, la polémica siempre acompañará al italiano, quien en pocos meses se ha hecho de una fama descomunal.