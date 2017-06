Sabemos que el de Maluma y Ricky Martin es falso, pero otros famosos sí tuvieron videos sexuales

En los 70, antes de hacer "Rocky", Sylvester salió en la cinta pornográfica "Party at Kitty and Studs". Cuando se hizo famoso, la cinta fue distribuida una vez más, ahora con el título de "The Italian Stallion". Claro, nada tontos los productores. Mira aquí los videos más chismosos. Foto: Getty Images

0 Compartir