Qué hace a Marc Anthony tan atractivo: sus ex revelan el secreto

Desde la década de los 90, al cantante, productor y actor puertorriqueño Marc Anthony no se le ha visto solo por mucho tiempo. Su brazo siempre está alrededor de una despampanante mujer, novia o esposa, lo que lleva a envidiosos y otros a preguntarse cómo lo hace, pues comparado con otros galanes del mundo del espectáculo, parecería quedarse corto (y no solo de estatura).

Esa especie de "suerte" no es un tema tabú para Marc Anthony, pues el artista está cansado de responder cúal es su arma secreta para arrebatar de amor e incluso llevar al altar a mujeres tan hermosas como la ex Miss Universo Dayanara Torres; la diva del Bronx, Jennifer López y la modelo venezolana Shannon de Lima.



publicidad

Según el intérprete de 'El último beso', cuando todavía estaba pequeño, su papá, Felipe Muñiz, le advirtió que debía pulir su personalidad, pues al igual que él no solo era feo, sino "horriblemente feo". Y así fue cómo en vez de salir disparado al gimnasio para fortalecer sus músculos, el llamado 'flaco de oro' se dedicó a enriquecer su interior, su carácter, para asegurarse de ser como azúcar para las guapas a su alrededor.



Jennifer López y otras mujeres de Marc Anthony la modelo dominicana Mariana Downing entra también a escena. Las mujeres más importantes en la lista de amores de Marc Anthony (y con las que contrajo matrimonio) son Shannon de Lima, Jennifer Lopez y Dayana Torres. Sin embargo, ahoraentra también a escena. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La italiana Rafaella Modugno parece ser la nueva conquista del cantante. El fin de semana de Memorial Day, Marc publicó una fotografía en su cuenta de Instagram abrazado a la modelo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Wuilly Arteaga esta semana, donde fueron captados juntos y cariñosos en un sillón, disfrutando del espectáculo.

Sin embargo, nada se había sabido de su relación desde entonces. La pareja asistió a una presentación del violinista venezolanoesta semana, donde fueron captados juntos y cariñosos en un sillón, disfrutando del espectáculo.Sin embargo, nada se había sabido de su relación desde entonces. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rafaella es una bella modelo italiana que jugó basquetbol por 13 años pero que luego abandonó para dedicarse al mundo de las pasarelas y saltó a la fama por ganar Miss Curve 2011. Además fue pareja sentimental de Diego Forlán. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Casi dos meses después de oficializar su divorcio de Shannon de Lima , este martes Marc Anthony desfiló por la alfombra roja junto a su nuevo amor, la modelo Mariana Downing. Foto: Getty Images / Mike Coppola | Univision 0 Compartir Marc Anthony tenía 27 años y una hija cuando Mariana Downing nació. Sin embargo, la diferencia de edad y de estatura no ha sido un impedimento para esta relación. Foto: Getty Images / Mike Coppola | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en TMZ aseguraron que Marc Anthony, de 48 años, conoció a Downing en un evento hace algún algún tiempo y de inmediato intercambiaron números teléfonicos. Los rumores de su relación con Mariana Downing habían salido a la luz hace unos meses. Fuentes deaseguraron que Marc Anthony, de 48 años, conoció a Downing en un evento hace algún algún tiempo y de inmediato intercambiaron números teléfonicos. Foto: Instagram / Mariana Downing | Univision 0 Compartir Marc y Shannon tuvieron dos años de matrimonio, en los que se dedicaron a hacerse muy felices y demostrarse de diversas maneras el gran amor que se tuvieron. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Entre viajes y sonrisas, la relación de esta pareja parecía una de las más estables. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella no paraba de publicar imágenes en sus redes sociales en las que se les veía viviendo una bella historia de amor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque la última vez que ella publicó una imagen con su amado, fue el día del cumpleaños del salsero, que fue en 16 de septiembre. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Y desde hace varias semanas empezó a correr el rumor de que algo entre ellos no estaba bien y además se le empezaba a vincular con su ex esposa Jennifer Lopez. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con Jennifer estuvo casado por 7 años, pero aunque se separaron el cariño entre ellos nunca se acabó y quedó claro recientemente cuando durante la ceremonia de Latin GRAMMY cantaron juntos y ella le entregó su premio como Persona del Año. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Fue tan lindo el momento que se generó que incluso se besaron en el escenario. ¡Qué momento! Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Entre ellos dos siempre ha existido una gran química y un gran amor, mismo del que nacieron dos mellizos: Max y Emme. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras 7 años de matrimonio, se separaron y el anuncio lo hicieron mediante un comunicado que fue publicado por la revista People. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero aunque terminaron su relación como marido y mujer hay mucho cariño que los mantiene unidos, el más grande es que comparten la paternidad y también la pasión por la música. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ahora Marc es el productor de su nuevo disco, mismo que será en español. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ahora que se ha dado este acercamiento laboral, ha corrido por todos lados el rumor de que ellos podrían reanudar su relación amorosa ¿Tú qué crees? Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Su primera esposa fue la bella ex Miss Universo, Dayanara Torres, con quien estuvo casado del 2000 al 2003. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La boda de ellos ha sido una de las más comentadas en el medio del espectáculo, ya que tuvieron más de 600 invitados y se trató de un enlace millonario. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dayanara y Marc son padres de dos hijos: Ryan y Cristian Muñiz Torres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La relación entre esta pareja terminó cuando empezó a circular el rumor de que Marc había embarazado a una fanática, Daya lo creyó y se separaron en el 2003. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Antes de su relación con Dayanara Torres, Anthony tuvo una breve relación con la comunicadora venezolana, Verónica Rasquin. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Su primer intento no fue un éxito. Tenía 11 años cuando le llevó una serenata a la chica que le gustaba. Ella lo escuchó, pero le cerró la ventana y nunca más le hizo caso. En vez de frustrarse, Marc Anthony perseveró. Y más tarde en la vida le funcionó.

De acuerdo con su primera esposa, Dayanara Torres, el primer día que conoció a Marc Anthony en un club nocturno en Puerto Rico se puso tan nerviosa que no le dio una, sino le tendió las dos manos para saludarlo: " Cuando lo conocí, sentí algo extraño en el estómago”.

Se casó con el cantante el 10 de mayo de 2000 y abandonó su carrera para estar a su lado y formar una familia. De Marc Anthony destacaba su personalidad divertida y los detalles que la hacían sentirse una reina.



publicidad

Tan enamorada estaba que en el 2004, cuando se divorció del cantante con el que tuvo dos hijos, Christian y Ryan, entró en una fuerte depresión: "Lloré hasta que no me quedaban lágrimas, estaba entumecida... No quería comer, no me importaba vestirme o bañarme", recordó años más tarde durante la promoción del libro que escribió de esa experiencia.



"Tu amor es un periódico de ayer": parejas que derramaron miel en portadas de revista y ya no están juntos Existen miles de parejas de celebritys que no temen mostrar su amor ante los reflectores. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Estos famosos no dudaron en mostrarle a todos el amor que se tenían. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A varios de estos famosos los vimos en diversas publicaciones de revistas donde daban una clara muestra del amor que se decían tener. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero tras posar para la portada de afamadas publicaciones, ahora los vemos separados y sin rastro alguno de retomar la relación que sostuvieron. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Así que te traemos un recuento de las parejas más emblemáticas que posaron para una portada de revista en la que derrocharon miel, pero ahora están totalmente separados. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Una de las publicacones más recientes es la que presentó People en Español, donde aparecían Marjorie de Sousa y Julián Gil. En ella se muestra claramente su hermosa pancita donde crecía día a día a quien llamaron Matías Gregorio, Foto: Instagram Peopleenespanol | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante los últimos años, Marjorie y Julián formaron una de las más bellas parejas del espectáculo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Incluso, Julián Gil le entregó un anillo de compromiso a la venezolana con quien pretendía llegar al altar. Foto: Instagram marjodsousa | Univision 0 Compartir Pero meses después del nacimiento de Matías Gregorio y en medio de una serie de declaraciones, así como una turbulenta demanda, la relación entre los actores llegó a su fin. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marc Anthony y Jennifer Lopez parecían ser una de las parejas más sólidas dentro del mundo del espectáculo. Foto: Revista ¡Hola! | Univision 0 Compartir Jlo y Marc Anthony iniciaron una relación en 2004 y se casaron en secreto en este mismo año. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Como producto de su amor, la pareja tuvo a los mellizos Maximilian David y Emme Maribel, quienes nacieron en febrero de 2008. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta increíble pareja de talentosos hizo oficial su divorcio en 2012. Aunque a la fecha JLo y Marc mantienen una magnífica relación de amigos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Luis Miguel y Aracely Arámbula dieron a conocer el rostro de su pequeño hijo Miguel en la portada de la revista ¡Hola!, quien nació el 1 de enero de 2007. “Este bebé es para mí un motivo de satisfacción tan enorme, tan grande, que lo quiero compartir con la gente que me ha seguido durante tantos años a lo largo de mi carrera”, dice Luis Miguel a la publicación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Además, "El Sol" y "La Chule" también posaron para esta misma publicación para así dar a conocer la llegada de su segundo hijo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luismi y Aracely estuvieron juntos durante casi 4 años que duró su relación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Su relación se hizo pública en 2005 y fue en 2007 que nació su primer hijo. Foto: Instagram aracelyarambula | Univision 0 Compartir Aunque su separación nunca se confirmó, desde principios de 2009 diversos medios comentaron que ellos ya no estaban juntos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luis Fonsi y Adamari López protagonizaron en 2006 lo que muchos llamaron "La boda del año". Foto: Revista People | Univision 0 Compartir Esta linda pareja se conoció en 2001, pero fue en 2003 que se reencontraron en EEUU. Fue en 2004 que anunciaron su compromiso matrimonial. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El enlace matrimonial entre el intérprete de "Despacito" y la actriz se realizó en junio de 2006 en Puerto Rico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero el matrimonio entre ellos llegó a su fin en noviembre de 2009. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Mucho se ha especulado respecto al motivo por que esta linda pareja decidió separarse, lo cierto es que Luis Fonsi se divorció de Adamari en medio del tratamiento contra el cáncer de la actriz. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir William Levy y Jacqueline Bracamontes se conocieron durante las grabaciones de la telenovela "Sortilegio". Foto: Revista People en Español | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De acuerdo con la actriz, la química entre ella y Levy surgió casi de manera instántanea al hacer pruebas de cámara, así lo dio a conocer en su libro "La pasarela de mi vida". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tras varios meses de haber salido con Levy, el actor le confesó a Jacqueline que Elizabeth Gutiérrez esperaba una hija de él. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz y conductora comenta en su libro que se sintió desilusionada de William Levy, pero después logró preservar la amistad del actor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La colombiana Shakira y el empresario argentino, Antonio de la Rúa, sostuvieron una relación que duró al menos 11 años. Foto: Revista ¡Hola! | Univision 0 Compartir Duarnte el tiempo que duró su relación, era normal ver a la colombiana acompañada por De la Rua en las red carpet. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero tras el Mundial de Sudáfrica celebrado en 2010, la relación entre ellos llegó a su fin en enero de 2011, cuando la colombiana dio a conocer la noticia a través de un comunicado. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante al menos dos años, Sofía Vergara y Nick Loeb mantuvieron una relación amorosa. Foto: Revista ¡Hola! | Univision 0 Compartir Este par de guapos se dejaron ver juntos en diversos eventos a los que eran invitados. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero su relación terminó en 2014 y poco después iniciaron una batalla legal en los tribunales, esto debido a que la ex pareja quería determinar el futuro de los dos embriones congelados que la pareja fecundó durante su noviazgo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en William Levy posó también junto a la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela "La Tempestad". Foto: Revista People en Español | Univision 0 Compartir De inmediato se rumoró que su amor iba más allá de la pantalla chica. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque vimos a este par de guapos desbordar pasión en la pantalla chica y también se presentaron juntos en algunos eventos y fiestas, lo cierto es que esta relación ya no continuó. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jenni Rivera y Esteban Loaiza protagonizaron una de las bodas más esperadas en 2010. Foto: Revista People en Español | Univision 0 Compartir La pareja se conoció en 2008 y desde entonces se dejaron ver juntos en múltiples ocasiones. Foto: Grosby Group. | Univision 0 Compartir "La Diva de la Banda" y Loaiza decidieron unirse en matrimonio en 2010, pero en octubre de 201, Jenni Rivera le solicitó el divorcio. Foto: Grosby Group. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella alegó diferencias irreconciliables en la demanda de divorcio, pero Jenni falleció en diciembre de 2012 antes de que la demanda de divorcio llegara a su fin. Foto: Grosby Group. | Univision 0 Compartir Una de las emblemáticas parejas de Hollywood posó así para presentar a su hija Siloh, producto de su inmenso amor. Foto: People | Univision 0 Compartir Brad Pitt y Angelina Jolie también capturaron la atención de todos al presentar así a sus mellizos Vivianne y Knox. Foto: Revista People | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La revista People publicó la foto exclusiva de Shiloh Foto: People | Univision 0 Compartir Esta linda pareja se conoció en el set de filmación de la película "Mr. Smith & Mrs. Smith" en 2005. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Esta pareja vivió una bella historia propia de dos estrellas de Hollywood. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La revista Hello!, en Reino Unido, presentó la exclusiva de las imágenes de la boda entre Brad Pitt y Angelina Jolie realizada en agosto del 2014. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Pero en 2016 la romántica historia de amor entre Brad y Angelina llegó a su fin con un inminente divorcio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Brad Pitt y Angelina JolieSe conocieron durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith, él aún estaba casado con la actriz Jennifer Aniston, pero Jolie le robó la mirada y el corazón. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nick Cannon y Mariah Carey ostentan haber sido una de las parejas más frescas y divertidas de Hollywood. Foto: Revista Ebony | Univision 0 Compartir Ellos empezaron a salir en febrero del 2008 y decidieron casarse justo seis semanas después en Las Bahamas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Para celebrar su aniversario de bodas, la pareja renovaba sus votos matrimoniales en una ceremonia donde, incluso, Mariah vestía con un dress muy similar a uno de novia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras seis años de matrimonio y unos gemelos llamados Moroccan y Monroe, Mariah y Nick pusieron fin a su relación en 2014. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Asi es como Paulina Rubio y Nicolás Colate presentaron a su hijo Andrea Nicolas. Foto: Revista ¡Hola! | Univision 0 Compartir Su historia de amor inició en julio de 2005, tiempo en que "La Chica Dorada" apareció paseando muy romántica junto a Nicolás Colate Vallejo en playas de Ibiza. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paulina y Nicolás dieron a conocer su compromiso en noviembre de 2006 y sellaron el mismo en abril de 2007 en una ceremonia realizada en México. Foto: Revista ¡Hola! | Univision 0 Compartir Con un hijo en común y tras cinco años de matrimonio, Paulina y Nicolás decidieron tramitar su inminente divorcio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Kristen Stewart y Robert Pattinson cruzaron su camino en el set de filmación de la saga "Crepúsculo". Foto: Revista Bazar | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El flechazo entre estas estrellas de Hollywood se dio sorpresivamente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Resultaba normal verlos llegar juntos a diversos eventos y desfilar muy sonrientes por la red carpet. Pero el amor entre la pareja terminó tras poco más de tres años de relación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tenían poco más de tres años de relación cuando Kristen filmó la cinta "Blanca Nieves y El Cazador", donde a actriz fue captada mientras le era infiel a Pattinson con el director de la misma cinta, Rupert Sanders. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque Pattinson perdonó a la actriz, se mantuvieron juntos por un tiempo, pero un nuevo desliz por parte de Kristen Stewart le puso punto final a la relación entre los protagonistas de "Crepúsculo". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Muy orgullosos y sonrientes aparecieron Tom Cruise y Katie Holmes para presentar a su primogénita Suri. Foto: Revista Vanity Fair | Univision 0 Compartir El amor de estas dos celebridades de Hollywood surgió de manera espontánea. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En abril de 2005 comenzaron a salir y en junio de ese mismo año se comprometieron, mientras que en octubre anunciaron que esperaban la llegada de una pequeña bebé a la que llamaron Suri. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Su matrimonio duró siete años y tal parece que la Cienciología, religión que profesa Tom Cruise, acabó por cansar a Katie Holmes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Súper sexys y atrevidos lucieron el vocalista de Maroon 5, Adam Levine y la modelo Anne V para la edición de Vogue Rusia. Foto: Revista Vogue | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Adam y Anne protagonizaron una de las parejas más sexys del mundo del espectáculo. Su relación inició en 2010. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Así es como este par de guapos y talentosos se dejaban ver ante los reflectores. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero después de dos años de relación y a través de sus representantes, la pareja anunció su ruptura. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Mientras Dayanara Torres lloraba, Marc Anthony alegraba el corazón de su mejor amiga, la actriz y cantante Jennifer López, quien quedó destruida en enero de 2004 cuando su prometido, el actor Ben Affleck, canceló la boda. Ella le devolvió el anillo de diamante rosado de 6.1 quilates, valorado en 1.2 millones de dólares y se enfocó en volver a sonreír y amar, al lado de Marc, ya recién divorciado.

En su libro 'True Love', Jennifer López describe al papá de sus gemelos, Max y Emme, como un hombre cálido, gracioso, que canta como ninguno y además, sabe como hacer sentir especial a una mujer.

Tras siete años de matrimonio, Marc Anthony fue el primero en decirle a Jennifer López que él no se sentía feliz. Unos meses después, en el 2011, ambos anunciaron su separación. Aunque en un principio había mucha tensión entre ambos, hoy día han retomado su amistad, declarando en todo momento que jamás regresarían como pareja, pues lo intentaron y no funcionó.



publicidad

En una entrevista con Wendy Williams, la hoy novia del expelotero Alex Rodríguez confesó que todavía considera a Marc Anthony atractivo. "Es uno de los hombres más atractivos que he conocido en mi vida. Es bajo de estatura, pero tiene una personalidad fuerte, capaz de hipnotizar a quienes están a su alrededor", dijo.

También destacó que Marc Anthony "tiene un sentido del humor increíble... es de esos que hacen que no puedas parar de reír".

Pocos meses después de que se oficiliazara su divorcio de Jennifer López, el cantante de 'Vivir mi vida' se casó con la modelo venezolana Shannon de Lima. Antes, mantuvo una relación con la joven Chloe Green, heredera del imperio textil TopShop, que no llegó a nada.



Tras dos años de matrimonio con De Lima, el pasado diciembre Marc Anthony anunció su tercer divorcio. Todavía la modelo no publica las bondades de su exmarido por lo que habrá que esperar, como en los casos anteriores, a que el tiempo lo cure todo.

Mientras tanto, el cantante sigue recibiendo amor. Desde antes que comenzara este año, ya se se la vinculado sentimentalmente con las modelos Mariana Downing y Raffaella Modungo, quienes a través de las redes sociales no han ocultado la emoción que les ha producido estar con el intérprete de 'Valió la pena'.