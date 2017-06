Maluma rompe el silencio sobre el rumoreado video íntimo con Ricky Martin

Cansado de leer y de que le pregunten sobre el mismo tema, el cantautor colombiano Maluma respondió con contundencia a los rumores de un supuesto video sexual en el que aparecería él con el artista puertorriqueño Ricky Martin.

En una entrevista con el programa radial 'El vacilón de la Gatita', Maluma aseguró que no es él quien aparece en el controversial y muy comentado video. "No soy gay y no tengo ninguna relación con Ricky Martin. Me encantan las mujeres. Conozco a muchas personas de la comunidad LGBT, pero no (como su pareja)", afirmó el cantante de 23 años.

Maluma aprovechó la entrevista para pedirle a los medios de comunicación y al público que ignoren ese tipo de "noticias" sin sentido: "La gente debe de centrarse en mi fundación (El Arte de los Sueños), en mis proyectos y en todo lo positivo e importante que estoy haciendo en América Latina y el mundo entero".



Con esas declaraciones intentó apagar la ola de comentarios que ha causado en internet el asunto del video. Cabe recordar que esta no es la primera vez que vinculan a Maluma con Ricky Martin, pues cuando grabaron el tema 'Vente pa' ca' surgieron rumores de que existía una relación erótica entre ambos.

De acuerdo con Mezcalent, en aquella ocasión, Ricky Martin puso freno a los comentarios apuntando que el invento surgía "de un 1 por ciento de personas que te transmite mala energía y que, además, amenazan tu privacidad... (Tienen) ganas de hacer noticia de algo que era mentira. Como si ser gay fuera un pecado".