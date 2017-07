Maluma ensaya hasta los besos en Premios Juventud ante la mirada de su amiga Iggy Azalea

Maluma fue el encargado de cerrar el ciclo de ensayos para los Premios Juventud que se emiten en vivo este jueves 6 de julio a las 8PM/7C por Univision y lo hizo muy a su estilo, perfeccionando hasta el último detalle; incluido el beso con una bailarina para cerrar su actuación sobre el escenario del Watsco Center de la Universidad de Miami.

La coprotagonista del momento más sensual de la noche del miércoles fue Martha, una bailarina latina que le acompaña en dos coreografías que se podrán ver en la gala de Premios Juventud y con la que llegó a practicar el beso hasta en cinco ocasiones.



Así de acalorado estuvo el ensayo de Maluma

VER: Maluma rompe el silencio sobre el rumoreado video con Ricky

Al final del tema 'Vente pa'cá', la chica de 24 años se acercó al colombiano para simular un beso, algo que fue del agrado del cantante.

“Vaya ese final me sorprendió y sí me gustó. Vamos a repetir el final varias veces por favor hasta que salga perfecto, pero para la otra que no sea sólo así rozar los labios”, bromeó al micrófono la estrella colombiana haciendo ruborizar a la chica.

“No salió de mí, está pactado. Es parte de la coreografía”, comentó la joven rubia confirmando el profesionalismo de la coreografía que llevarán a cabo los bailarines en Premios Juventud. Para el segundo ensayo, el beso ya no fue tan tímido, a lo que el cantante respondió con un tierno suspiro y un: “Vente pa’cá, ahora si vamos a ser felices”.



Al quinto beso, la confianza entre el cantante y la bailarina saltaba a la vista.



Los 14 besos de Maluma y Enrique Iglesias (a sus fans)





La amistad de Maluma e Iggy Azalea



Las demostraciones de afecto de Maluma fueron observadas por varios espectadores, entre ellos los chicos de Piso 21, (con quien compartirá el escenario), y también por la rapera australiana Iggy Azalea, quien siguió atentamente el ensayo desde los sillones de la zona VIP.

La cantante -que había hecho sus pruebas de sonido una hora antes que Maluma- se quedó a presenciar el espectáculo de su nuevo amigo, con quien fue vista en Miami en un restaurante el pasado 4 de julio. Un comensal se encontró a los artistas en un restaurante de la ciudad el martes y no dudó en tomarles la fotografía que publicó en Instagram.



SPOTTED: Iggy Azalea e Maluma almoçando juntos em Miami! Será que vem parceria por aí? O que a @anitta uniu ninguem separa! A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss) on Jul 4, 2017 at 3:03pm PDT

Aunque la rapera no perdió detalle de la actuación de su amigo al que conoció en los MTV Miaw en la Ciudad de México el pasado 3 de junio, casi no intercambiaron palabras antes de subir al escenario.

Iggy, quien por primera vez se presentará en un programa de la televisión latina, tendrá una pequeña conducción en los Premios Juventud y compartirá escenario con los chicos de DNCE, el nuevo grupo de Joe Jonas, con quien tuvo buena química.

Varias horas más tarde, en cuanto terminó el ensayo el colombiano, la rapera australiana salió del lugar acompañada por unos amigos mientras Maluma concedía una última entrevista.

A pesar de salir por separado, en las afueras del Watsco Center Maluma se reencontró con su amiga y se fueron juntos en una camioneta blanca que le estaba esperando.



