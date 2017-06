Luis Fonsi ya sabe por qué Justin Bieber tropieza rapidito con 'Despacito'

Le lanzan un objeto a Justin Bieber sobre el escenario porque no sabe cantar 'Despacito'

Le lanzan un objeto a Justin Bieber sobre el escenario porque no sabe cantar 'Despacito' Univision

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi reaccionó a los constantes tropiezos que ha tenido Justin Bieber con la interpretación del remix de 'Despacito', que le han generado desde insultos y burlas hasta intentos de agresión con una botella de agua.

En entrevista con la revista especializada 'Rolling Stone', Luis Fonsi recordó que no es lo mismo preparar una canción dentro de un estudio de grabación -como fue su caso, el de Erika Ender y Daddy Yankee- a interpretarla completamente en vivo, sobre todo si es en otro idioma. Cabe recordar que Bieber escuchó 'Despacito' por primera vez mientras se encontraba en una discoteca en Colombia y al salir hizo las gestiones para poder grabarla.



Según el intérprete de 'No me doy por vencido', el canadiense insistió en grabar el coro en español, aunque sabía que le costaría mucho trabajo.



"El estribillo no es fácil de cantar, incluso para cantantes con un español fluido como yo. 'Laberinto' y 'manuscrito' son palabras grandes para nosotros en español, así que imagínense para alguien que no lo habla. Tiene un montón de letra y es un poco trabalenguas. He cantado en otros idiomas y sé lo duro que es", recalcó Luis Fonsi, nominado al Premio Juventud a la combinación perfecta precisamente por su junte con Daddy Yankee en la versión original de 'Despacito'. (Con información de Mezcalent)

