Luis Coronel inicia gira junto a Prince Royce

En una combinación de regional mexicano y bachata, Luis Coronel se unió a Prince Royce en la gira 'Five World Tour' que dio comienzo el jueves 29 de junio en Laredo, Texas. Luis Coronel, de 21 años, y Prince Royce de 28, saben cómo cautivar a sus fanáticas y aunque la mezcla pueda parecer extraña, su juventud y frescura hace que entre ambos atraigan una gran audiencia.

" Thank you bro for letting me be part of this tour", escribió el intérprete de ' Mi niña traviesta' a través de Facebook al compartir esta fotografía junto a Royce, para quien estará abriendo conciertos en 21 ciudades como Hidalgo, Woodlands, y Dallas, TX, así como Albuquerque, San Diego, Fresno y Las Vegas.



Luis Coronel está nominado a Premios Juventud en la categoría de Mejor Fashionista y tiene nuevo material discográfico, del cual se desprende el tema ' Dime qué se siente'.



Luis Coronel está nominado a Premios Juventud en la categoría de Mejor Fashionista y tiene nuevo material discográfico, del cual se desprende el tema ' Dime qué se siente'.

Luis Coronel celebró su cumpleaños durante la grabación del video de su nueva canción. Durante las escenas se vio muy bien acompañado al joven artista quien aclaró qué en las botellas que había en la mesa solo estaban llenas con agua natural. Algunas de las participantes en el video son fanáticas de Luis Coronel que ganaron un concurso que hizo a través de redes sociales. Luis Coronel compartió con modelos y fanáticas una tarde llena de risas en Hollywood. El video fue realizado por la empresa Cinema Giants, productora del reconocido director Jessy Terrero. El director del video de la canción 'Dime que se siente' se llama Mike Ho y ha trabajado para artistas como Zion & Lenox, Wisin, Drake y J Balvin. Muchas de sus seguidoras le robaron besos al cantante durante los ensayos de cada una de las escenas. La idea de celebrar su cumpleaños en el video nació gracias a que la fecha del lanzamiento del sencillo coincide con su celebración de vida. Muchas de sus seguidoras viajaron desde ciudades como San Francisco, La Vegas y Ohio para poder estar en el nuevo video de Luis Coronel. En los descansos hubo momento para selfies y muchas risas más. El artista se sintió muy bien acompañado por sus fanáticas quienes solo le dieron mucho amor durante el rodaje. Las escenas no tuvieron muchas repeticiones pero si mucho comentarios de Luis que animaban todo el proceso de grabación. Muchas de las seguidoras de Luis Coronel era la primera vez que estaban tan cerca del joven artista. Como en las botellas solo había agua natural se puede decir que fue una fiesta sin licor, pero si que se divirtieron todos los asistentes. Dentro del agradecimiento a sus fanáticas mas de una no aguanto las lagrimas de emoción al darle un abrazo. Lo bonito de la experiencia para Luis Coronel fue volver después de dos años sin lanzar una nueva producción el compartir con sus mas fieles seguidoras en esta nueva aventura. En la historia del video el cantante llega a la fiesta y desfila por una alfombra roja antes de entrar al club donde celebrará su cumpleaños. Solo felicidad le tarjo la llegada de este nuevo sencillo escrito por Joy Montana a la carrera de Luis Coronel quien no se cambia por nadie al estrenar esta nueva canción. Luis Coronel estrenó un espectacular Ferrari Blanco durante la filmación del video clip. Luis Coronel y Mike Ho, director del video de la canción.

Por su parte, no es la primera vez que Prince Royce colabora con un cantante de regional mexicano ya que grabó junto a Gerardo Ortiz el tema ' Moneda' del cual conocemos la versión en bachata pero que muy pronto también estará disponible en el género banda.

