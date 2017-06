Lo que parecía un accidente del vocalista de Banda Carnaval alarmó a sus fans

Una fotografía del cantante de Banda Carnaval, Jozue Elizalde ‘El güero’, que subieron a la página de Facebook de la agrupación, donde el vocalista es atendido por varios paramédicos porque aparentemente, sufrió un accidente, provocó gran alboroto y tristeza de parte de las cientos de seguidoras de la banda y de inmediato se corrió el rumor de que el joven Elizalde se encontraba delicado de salud.



Facebook Banda Carnaval

Sin embargo, esa imagen y todos los rumores que desató no son reales, pues es parte de una de las escenas del nuevo video de la Carnaval, del tema: ‘Cómo no adorarla’, producción que recién se filmó en el estado de Michoacán y que aún no tiene fecha de estreno.



Las fanáticas de la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, México, se impresionaron tanto por la foto de su ídolo que no observaron que debajo de esa imagen, existe otra del mismo ‘accidente’, pero además se observan las cámaras y luces de la producción.

Reacciones como: “¡Aún no puedo creerlo!”, “Dios lo sanará pronto” o “Es la peor noticia que podría recibir”, aparecen en los comentarios a la foto.



Este tipo de ‘enganches’ o engaños se están haciendo muy comunes entre algunas agrupaciones tanto de regional mexicano como de otros géneros y lo hacen para causar expectación entre sus seguidores.

Hasta el momento, los integrantes de Banda Carnaval no se han pronunciado al respecto, pero seguramente están muy pendientes de todo el caos y alarma que ha provocado con sus fans, quienes los esperan la semana próxima en Premios Juventud, pues están nomimados en la categoría: 'Mejor canción para la 'troca'.

