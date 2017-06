Lo que a Chiquis Rivera le encanta de Lorenzo Méndez no está escondido en sus pantalones

La pareja del momento en el regional mexicano, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, aún no tiene planes de matrimonio y tampoco ha conversado sobre la posibilidad de grabar un dúo.

El ritmo de sus carreras, según contó Chiquis el pasado fin de semana durante su coronación en el Carnaval de Carolina, en Carolina del Norte , los ha llevado a tomarse su tiempo y procurar entenderse. La nominada por Mejor Instagram en Premios Juventud 2017 enfatizó que a Lorenzo "nunca le quiero decir, 'no digas esto, no hagas esto'. Quiero que en verdad sea él. Y quiero que él me deje ser quien soy y decir lo que a me de la gana".

Así las cosas, la relación parece estar funcionando perfectamente, pues hace unas semanas, Lorenzo Méndez no se confesó ni consultó a nadie para revelar que la parte del cuerpo de Chiquis que más le atrae son sus pompis (su trasero).



Chiquis es una reina de Instagram: aquí sus mejores fotos Chiquis Rivera tiene más de 1.7 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A la hija de Jenni le encanta compartir selfies de sus distintos looks con sus fans. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También esta 'reina del selfie' adora enviarle besitos a la cámara. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero Chiquis también abre su corazón con frecuencia, compartiendo fotos lindas como cuando era una bebé juguetona. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y no le importa que la vean "sin maquillaje y despeinada", echando la flojera en su casa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir O en divertidos momentos como al presumirnos su 'onesie' o mameluco con su osito de peluche favorito. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y bien que sabe cómo festejar, como cuando cocinó para la tarde del Super Bowl. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero Chiquis es una chica de familia, y comparte fotos con su querida mami Jenni, recordando cuánto le hace falta en su vida diaria. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La familia Rivera también es protagonista de varias de sus publicaciones, dándonos un vistazo íntimo a la vida con sus hermanos. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Muy orgullosa, compartiendo cómo ha crecido Juan, el hijo menor de Jenni, ¡todo un galán! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También comparte sus encuentros memorables con otros famosos, como Eugenio Derbez, ¡en pleno baño! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Chiquis también sabe bien cómo defenderse, como cuando la llamaron "gorda y naca". Foto: Instagram / @chiquisoficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis desde la intimidad de su habitación. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También comparte lindos momentos de su día a día, como cuando se comparó con 'Wonder Woman'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Chiquis, entre selfies y fotos de outfits, también comparte muchos videos de eventos y publicaciones de sus fans. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dando tips a sus seguidores sobre cómo tener la mejor iluminación para una selfie perfecta. Foto: Instagram @chiquisoficial | Univision 0 Compartir También saca uno que otro comercial, recomendando productos que le encantan, como estas vitaminas para el cabello. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Aunque podríamos decir que gran parte de sus fotos son para presumir su genial look del día. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Presumiendo outfits elegantes como éste, en una bella locación. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Qué tal este disfraz que usó para el pasado Halloween? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Así se presentó en Premios Juventud 2016. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis toda 'rápida y furiosa'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir De fiesta por la ciudad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Compartiendo looks con sus fans. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chiquis es toda una reina de Instagram. ¿Tendrá tu voto para ganar en Premios Juventud 2017? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Este fin de semana, Chiquis supuestamente se enteró de lo que dijo que novio, vocalista de La Original Banda El Limón, y tras sufrir un ataque repetino de calor y sorpresa, terminó riéndose. "Pues gracias a Dios ahí las tengo...", celebró.

La intérprete de 'Horas extras' aprovechó, además, para revelar lo más que le atrae de su novio. "Me gusta mucho su sonrisa y ahora su cabello y 'look' diferente, rubio el muchacho".

Mira también: